    首頁 > 生活

    第23屆台灣同志遊行今登場 蘇貞昌：多元的價值不會讓台灣陷入毀滅

    2025/10/25 11:11 即時新聞／綜合報導
    第23屆台灣同志遊行今天在台北市舉行。（圖擷自蘇貞昌臉書）

    第23屆台灣同志遊行今天在台北市舉行。（圖擷自蘇貞昌臉書）

    第23屆台灣同志遊行今天在台北市舉行，對此前行政院長蘇貞昌表示，多元的價值不會讓台灣陷入毀滅，反而繼續大步向前，成為亞洲民主第一的國家，預祝今天的遊行成功順利。

    蘇貞昌今日於臉書發文提到，「2019年，我們一起推動同婚法案，讓台灣成為亞洲第一個婚姻平權國家」。「六年多過去，各種謠言不攻自破，爸爸媽媽沒有消失，我也還是個阿公，我太太也還是個阿嬤。」

    今天是一年一度的台灣同志遊行，今年遊行主題是「跨越標籤，理解差異」。事實證明，多元的價值不會讓台灣陷入毀滅，反而繼續大步向前，成為亞洲民主第一的國家。

    蘇貞昌最後說，預祝今天的遊行成功順利。「我愛你們，希望你們也更愛自己，我們都是同一國」。

    據了解，立法院院會於2019年5月17日表決各版本同性婚姻專法草案條文，在民進黨團「團進團出」支持及國民黨團青壯派倒戈下，民進黨團基於行政院版「微調」的再修正動議條文順利完成三讀，條文明定滿18歲之同性二人可向戶政機關辦理「結婚登記」，且可準用「民法」繼親收養規定，專法於2019年5月24日施行後，台灣成為亞洲第一個同婚合法國家。

    相關新聞請見︰

    亞洲第一！立院三讀 台灣同婚合法化

