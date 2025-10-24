為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南吉貝耍夜祭「米糕豬」亮相 唯一拜壺警所請阿立母回娘家

    2025/10/24 14:50 記者楊金城／台南報導
    東山吉貝耍西拉雅夜祭改用「米買（mai）豬」（米糕豬）代替全豬祭拜。（南市文資處提供）

    東山吉貝耍西拉雅夜祭改用「米買（mai）豬」（米糕豬）代替全豬祭拜。（南市文資處提供）

    國定民俗台南東山吉貝耍西拉雅夜祭今天（24日）晚上登場，因豬隻禁宰差點辦不成「拜豬」儀式，改用「米買（mai）豬」（米糕豬）代替，以府城傳統技藝米糕栫製作的3隻「米買豬」亮相，而供奉平埔西拉雅族祖靈「阿立母」的白河警分局東河派出所，也由所長江崇鎰與地方耆老吳火生迎請「阿立母」返回吉貝耍大公廨「娘家」看戲、參與夜祭儀式，祈求地方閤家平安。

    不同於其它派出所供奉關公或媽祖，東河所供奉「阿立母」分靈有17年歷史，成為全台唯一拜壺祭祀西拉雅族祖靈的警察單位，融入地方宗教民俗文化。

    今天上午東河所用巡邏車將代表「阿立母」神靈的壺迎請回「娘家」東河吉貝耍大公廨參加夜祭，一方面也在增加「神力」，江崇鎰表示，「阿立母」守護的不只是派出所同仁，更向祖靈祈求治安良好、交通平順，庇護地方更安定、居民更安心。

    不少吉貝耍的族親也利用連假紛紛趕回家鄉團聚、參加今晚夜祭、明天孝海祭，許多「阿立母」分靈並迎請回大公廨，而「拜豬」還願儀式中使用的豬隻今晚改為3隻「米買豬」，今天也製作完成，趕上夜祭。

    國定民俗台南東山吉貝耍西拉雅夜祭的「拜豬」儀式，改用「米買（mai）豬」（米糕豬）代替全豬。（南市文資處提供）

    國定民俗台南東山吉貝耍西拉雅夜祭的「拜豬」儀式，改用「米買（mai）豬」（米糕豬）代替全豬。（南市文資處提供）

    供奉平埔西拉雅族祖靈「阿立母」的白河警分局東河派出所，今由所長江崇鎰（右）與地方耆老吳火生（中）迎請「阿立母」返回東河吉貝耍大公廨「娘家」。（警方提供）

    供奉平埔西拉雅族祖靈「阿立母」的白河警分局東河派出所，今由所長江崇鎰（右）與地方耆老吳火生（中）迎請「阿立母」返回東河吉貝耍大公廨「娘家」。（警方提供）

    白河警分局東河派出所出動警車迎請「阿立母」返回東河吉貝耍大公廨「娘家」。（警方提供）

    白河警分局東河派出所出動警車迎請「阿立母」返回東河吉貝耍大公廨「娘家」。（警方提供）

    全台唯一供奉平埔西拉雅族祖靈「阿立母」的白河警分局東河派出所，今天迎請「阿立母」返回東河吉貝耍大公廨「娘家」參加今晚夜祭。（警方提供）

    全台唯一供奉平埔西拉雅族祖靈「阿立母」的白河警分局東河派出所，今天迎請「阿立母」返回東河吉貝耍大公廨「娘家」參加今晚夜祭。（警方提供）

