    首頁 > 生活

    海巡嚴守防疫 馬祖海漂豬屍處理流程曝光

    2025/10/24 14:48 記者洪臣宏／高雄報導
    海巡人員封鎖斃死豬現場。（取自管碧玲臉書）

    海巡人員封鎖斃死豬現場。（取自管碧玲臉書）

    台中爆發非洲豬瘟疫情之際，馬祖又漂來一隻豬屍，由海巡署完成檢體採樣消毒、焚燒及掩埋作業。海委會主委管碧玲今（24）日在臉書還原處理流程，她表示，海巡防堵非洲豬瘟「一絲不苟」，7年來精確的執行每一個動作。

    管碧玲表示，這是2018年開始防堵非洲豬瘟以來，海巡在邊境管理面處置的第178個案例。她說，海巡處理岸際豬屍的原則是，假設每一隻豬屍都可能是非洲豬瘟斃死豬，出發前會穿好全副防護隔離衣，抵達現場確認為病死豬的時候，會先封鎖現場，然後通知防檢疫單位到現場採檢體後，由他們評估是要就地焚燒掩埋或帶回去處理；腐爛太嚴重的無法採檢體的，都是用就地焚燒掩埋。

    她說，「穿防護衣-封鎖現場-通知檢疫單位-採樣檢體-焚燒-掩埋」，這就是海巡發現病死豬的處置SOP。

    管碧玲還原23日馬祖北竿鄉芹壁沙灘發現豬隻屍體案回報流程，（初報）下午4時15分金馬澎分署通報：3時44分第十一（馬祖）巡防區接獲民眾118報案發現疑似豬隻屍體；3時50分北竿巡邏組抵達現場，確認為豬隻屍體，即實施現場管制，並通報連江縣政府產業發展處、馬祖檢疫站派員到場處置。

    海巡署本部勤務指揮中心通報非洲豬瘟中央災害應變中心，（續報）夜間8時29分金馬澎分署通報：下午5時30分馬祖檢疫站人員抵達現場實施檢體採樣，並於夜間8時10分時完成消毒、焚燒及掩埋作業；全案由金馬澎分署持續管制檢驗結果。

    她指出，民眾看到海漂到岸際的豬屍，知道要通知海巡，有防疫的意識；處置過程耗時，管制現場以免流浪動物咬食而帶菌；豬屍已經完成採樣焚燒掩埋，回報訊息還沒結束，只稱作「續報」，因為，任何一個案例，海巡都管制最後檢驗結果，確認陰性或陽性時，才算結案，我們也才會收到（結報）。

    管碧玲表示，非洲豬瘟的防堵，是很多人默默地努力獲致的成果，海巡在這個部分，一絲不苟，7年來精確的執行每一個動作。

    海巡人員檢視斃死豬。（取自管碧玲臉書）

    海巡人員檢視斃死豬。（取自管碧玲臉書）

    海巡人員依SOP處置斃死豬。（取自管碧玲臉書）

    海巡人員依SOP處置斃死豬。（取自管碧玲臉書）

    斃死豬就地焚燒。（取自管碧玲臉書）

    斃死豬就地焚燒。（取自管碧玲臉書）

