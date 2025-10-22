為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    第7屆台灣跨性別遊行活動 交通管制措施出爐

    2025/10/22 14:50 記者劉慶侯／台北報導
    「2025第7屆台灣跨性別遊行｜跨越成見，照亮多元」集會遊行活動管制區域及建議改道路線圖。（記者劉慶侯攝）

    「2025第7屆台灣跨性別遊行｜跨越成見，照亮多元」集會遊行活動管制區域及建議改道路線圖。（記者劉慶侯攝）

    台灣同志諮詢熱線協會，核准於10月24日晚間6時至10時，在二二八和平公園露天音樂台、北市道路舉辦「2025第7屆台灣跨性別遊行｜跨越成見，照亮多元」集會遊行活動，轄管萬華分局規劃相關活動交通疏導、管制措施，提醒用路人提前改道，避開遊行路線及管制路段。

    一、活動時間：114年10月24日（星期五）晚上6時至10時止。

    二、遊行路線：二二八公園→懷寧街→衡陽路→成都路→昆明街→漢口街2段→漢口街1段→懷寧街返回。

    三、萬華區交通管制路段：

    （一） 成都路（中華路至昆明街路段）管制成都路北側一車道。

    （二） 昆明街（成都路至漢口街路段）管制昆明街東側一車道。

    （三） 漢口街（昆明街至中華路路段）管制漢口街南側一車道。

    萬華分局將針對遊行路線進行階段性彈性交通管制，並視現場狀況擴大管制範圍，請用路人提前改道，避開遊行路線及管制路段，以免耽誤寶貴時間，並留意收聽警察廣播電臺路況插播。

    警方表示，遊行隊伍行經時，車道將縮減或管制，勢必造成車速減緩，建議民眾行經上揭路段時，依現場執勤員警指揮行駛、減速慢行，共同維護交通順暢與安全。

