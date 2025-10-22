立法院續審NCC人事案！藍白緊咬中天案 黃葳威：修法須找平衡點

NCC委員被提名人、政大廣電學系教授黃葳威。（記者林志怡攝）

國家通訊傳播委員會（NCC）因委員人數不足半數，自去年空轉迄今，立法院交通委員會今續審人事案，藍白立委多次詢問中天關台案，並詢問被提名人對於「衛星廣播電視法」修法立場，被提名人、政大廣電學系教授黃葳威強調，修法仍須廣納各界意見、尋求平衡點，未來若作為委員，她也必須保持公平。

2020年11月18日，中天新聞台因多次違規，被NCC判定「內控機制失靈」，7位委員一致決定駁回新聞台的換照申請，不予換照。

請繼續往下閱讀...

今日立法院交通委員會審查NCC委員提名名單，國民黨立委葉元之則詢問，過去頻道稀少，政府對於平台、頻道管理嚴格，但如今已經進入數位匯流的時代，政府是否應該鬆綁廣播電視相關管理？

黃葳威回應，台灣與世界同步，但頻道管理需要公平正義，數位化逾矩的事，希望能有所節制，但頻道有經營上若違背特定法規，一定要管理。

葉元之追問，前任NCC委員林麗雲、王維菁等曾以公開信批評NCC嚴重腐化，承認外部力量太大，先前中天因無法換照遭到關台，但在法院多次勝訴，詢問被提名人看法。

國民黨立委洪孟楷也指出，新聞媒體固然具有一定立場，但不能逾越新聞專業，需落實查證義務，但新聞與言論自由是底線，不能以關台、換照等機制，迫使某個聲音直接消失，跨黨派立委已提出「衛星廣播電視法」修法，希望未來NCC不能再以換照方式箝制新聞自由，詢問被提名人意見。

黃葳威回應，目前各界對於「衛星廣播電視法」修法的聲音眾多，希望能更廣泛諮諏善道，察納雅言，尋求平衡點，而若未來作為NCC委員，她在公共行政立場不能太重的考量下，也必須保持公平。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法