10/21 各報重點新聞一覽

總統賴清德昨出席僑務委員會議開幕典禮時致詞表示，所謂「九二共識、接受一個中國原則，就有辦法得到和平」是不可能的事情。（記者羅沛德攝）

自由時報

九二共識、一中原則 賴總統：無法得到和平

總統賴清德昨出席僑務委員會議開幕典禮時致詞表示，他了解僑領們在僑居地對中國的威脅同感憂心，蔡前總統與他都積極強化國防力量，因為深信對和平要有理想，但不能有幻想，和平不可能靠一紙和平協議，或接受侵略者的條件就能得到，所謂「九二共識、接受一個中國原則，就有辦法得到和平」是不可能的事情。

請繼續往下閱讀...

詳見九二共識、一中原則 賴總統：無法得到和平。

自民黨與維新會共組聯合政府 高市早苗可望成日本首位女首相

日本自民黨總裁高市早苗與日本維新會的兩位共同代表吉村洋文與藤田文武，廿日正式簽署共組聯合政府協議，維新會決定在廿一日召開的臨時國會首相指名選舉中，支持高市擔任首相。儘管自民加維新在眾議院的席次距離過半仍差兩席，但有三位無黨籍議員已決定將選票投給高市，因此高市很有機會在第一輪投票中便過半，成為日本史上首位女首相。

詳見自民黨與維新會共組聯合政府 高市早苗可望成日本首位女首相。

「台版柬埔寨」詐騙近4億害3命 主謀杜承哲 處無期刑定讞

「台版柬埔寨」求職詐騙案拘禁六十一人，有三人遭凌虐致死，詐騙金額近四億元，震驚全台。綽號「藍道」的主謀杜承哲與三名共犯一審被判無期徒刑，二審將王昱傑改判廿六年，其餘三人維持無期徒刑，最高法院昨駁回上訴，全案定讞。

詳見「台版柬埔寨」詐騙近4億害3命 主謀杜承哲 處無期刑定讞。

聯合報

鄭麗文：不怕貼標籤 當然要會習近平

鄭麗文當選國民黨主席，外界關注中共總書記習近平賀電內容及兩人是否會面。鄭麗文昨天表示，通關密語還是九二共識、反對台獨；若能化解兩岸矛盾與歧見，推動和平合作，她「什麼工作都願意做，什麼人都願意見」。

詳見鄭麗文：不怕貼標籤 當然要會習近平。

川普飆罵 逼澤倫斯基割地停戰

金融時報報導，美烏領袖十七日在白宮舉行會談，美國總統川普在會中施壓烏克蘭總統澤倫斯基接受俄羅斯的停戰條件，割讓頓巴斯地區，否則俄羅斯總統普亭將「摧毀」烏克蘭。

詳見川普飆罵 逼澤倫斯基割地停戰。

中國時報

海鯤延宕 顧立雄：首次研製至少7年

潛艦國造原型艦海鯤號確定無法如期於今年11月底交艦。國防部長顧立雄20日表示，潛艦建造若是首次自製，國際上一般是7年，也有國家花了16年才完成，我國海鯤號在建造時程的安排，「確實沒有理解現實可能遭遇的困難」。海軍參謀長邱俊榮也坦言，海鯤號測試時間僅安排6個月，是「過於樂觀」。

詳見海鯤延宕 顧立雄：首次研製至少7年。

日聯合政府 擬修憲刪不保有戰力條文

自民黨總裁高市早苗與擔任日本維新會黨魁的大阪府知事吉村洋文，於20日簽署聯合執政協議書。高市篤定會在21日國會首相指名選舉中當選，並將公布新內閣人事，正式啟動「自維」聯合政權。高市積極爭取右翼小黨派支持，因此很可能在首相選舉第一輪投票即勝出，成為日本憲政史上第一位女性首相。

詳見日聯合政府 擬修憲刪不保有戰力條文。

日本自民黨總裁高市早苗（右）與日本維新會，廿日正式簽署共組聯合政府協議，維新會決定在廿一日召開的臨時國會首相指名選舉中，支持高市擔任首相。（路透）

「台版柬埔寨」詐騙集團凌虐致死3人，最高法院維持原判，首腦「藍道」杜承哲（中）等3人無期徒刑、王昱傑26年確定。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法