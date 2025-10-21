為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    「台版柬埔寨」詐騙近4億害3命 主謀杜承哲 處無期刑定讞

    2025/10/21 05:30 記者劉詠韻／台北報導
    「台版柬埔寨」詐騙集團凌虐致死3人，最高法院維持原判，首腦「藍道」杜承哲（中）等3人無期徒刑、王昱傑26年確定。（資料照）

    「台版柬埔寨」詐騙集團凌虐致死3人，最高法院維持原判，首腦「藍道」杜承哲（中）等3人無期徒刑、王昱傑26年確定。（資料照）

    「台版柬埔寨」求職詐騙案拘禁六十一人，有三人遭凌虐致死，詐騙金額近四億元，震驚全台。綽號「藍道」的主謀杜承哲與三名共犯一審被判無期徒刑，二審將王昱傑改判廿六年，其餘三人維持無期徒刑，最高法院昨駁回上訴，全案定讞。

    求職詐騙拘禁六十一人 三人遭虐致死棄屍

    案件起於二〇二二年十一月，警方調查失蹤案破獲詐團，發現杜承哲組成車手詐團，以高薪徵才誘人提供帳戶協助詐騙，拒絕者遭拘禁凌虐，全案共救出五十八人，有三人遭虐致死棄屍。

    桃園中壢據點的黃男與卅二人擠在三、四坪房間十一天，遭毆打、電擊及持棒攻擊，逃跑時從十一樓墜下死亡。黃婦被拘禁一個多月，遭電擊及身處惡劣生活環境，身心受創，因錯誤施救導致死亡。林男被拘禁十五天，跌傷致腿部壞死、慢性病加劇，再遭連續餵食FM2毒品休克死亡；三人死後，杜及陳樺韋指示共犯棄屍山區。

    杜曾逃匿另組詐團，還指使北市派出所長查個資，落網後稱「捐了三口棺材」，指已有悔意。檢警先查獲傅榆藺、陳樺韋等二十九人起訴判刑，再將杜、薛隆廷、洪俊杰及王昱傑緝捕到案。士林地院認定杜主導組織犯罪，涉拘禁致死、施毒、詐欺等三二九罪；薛、洪、王各涉三二七罪，均判無期徒刑。

    高院審酌杜雖表達和解意願，多數家屬拒絕，仍維持杜、薛、洪無期徒刑，王改判廿六年。最高法院認二審無誤，判決全案確定，首波起訴的傅、陳二人無期徒刑亦已定讞。

