    首頁 > 政治

    九二共識、一中原則 賴總統：無法得到和平

    2025/10/21 05:30 記者黃靖媗／台北報導
    總統賴清德昨出席僑務委員會議開幕典禮時致詞表示，所謂「九二共識、接受一個中國原則，就有辦法得到和平」是不可能的事情。（記者羅沛德攝）

    總統賴清德昨出席僑務委員會議開幕典禮時致詞表示，他了解僑領們在僑居地對中國的威脅同感憂心，蔡前總統與他都積極強化國防力量，因為深信對和平要有理想，但不能有幻想，和平不可能靠一紙和平協議，或接受侵略者的條件就能得到，所謂「九二共識、接受一個中國原則，就有辦法得到和平」是不可能的事情。

    出席僑委會議開幕 重申強化國防力量

    賴總統指出，前總統馬英九任內逐年減少國防預算，但中國的軍事力量未因此停止，反而以每年兩位數在成長，飛彈、船艦、航空母艦建置持續增加，那八年間暗潮洶湧、外弛內張。

    賴表示，蔡前總統上任後，我國國防預算持續增加，他接任時國防預算GDP佔比已增加到二．五％，明年可望達三．三二％，希望在二〇三〇年前達五％，除了強化國防力量、保護國家安全，也是帶動產業與經濟發展；不僅對外軍事採購，更重要是推動國防自主。

    賴說，台灣過去幾十年打下的深厚基礎，包括基礎工業、半導體、資通訊、電子零組件產業等，非常適合與國際合作發展國防工業，就像資通訊、科技業生態鏈，未來世界也會有國防工業生態鏈，台灣同樣要占有一席之地，讓台灣安全，經濟也能持續發展。

    賴提到，台灣經濟持續進步，去年第四季經濟成長率達四．八四％，亞洲開發銀行預估台灣今年度經濟成長率為五．三一％，為亞洲四小龍之首，政府會將經濟成長的果實為全民所共享，推動「長照三．〇」等各項社會投資政策。

