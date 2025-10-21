自民黨與維新會共組聯合政府 高市早苗可望成日本首位女首相

日本自民黨總裁高市早苗（右）與日本維新會，廿日正式簽署共組聯合政府協議，維新會決定在廿一日召開的臨時國會首相指名選舉中，支持高市擔任首相。（路透）

日本自民黨總裁高市早苗與日本維新會的兩位共同代表吉村洋文與藤田文武，廿日正式簽署共組聯合政府協議，維新會決定在廿一日召開的臨時國會首相指名選舉中，支持高市擔任首相。儘管自民加維新在眾議院的席次距離過半仍差兩席，但有三位無黨籍議員已決定將選票投給高市，因此高市很有機會在第一輪投票中便過半，成為日本史上首位女首相。

國會首相指名選舉今投票 維新會首輪就投給高市

高市在本月四日當總自民黨總裁後，合作廿六年的盟友公明黨宣布退出執政聯盟，讓她一度面臨「當了總裁卻可能當不上首相」的危機，但她在十五日與日本維新會初步達成合作共識，經過五天密集協商後拍板定案。

維新會提出十二大項的政策主張，其中降低社會保險費的「社會保障改革」、「副首都構想」，以及「刪減一成國會議員席次」等三項列為談判的核心項目。吉村表示，他感受到高市極為誠懇的回應。

維新會共同黨代表藤田下午召開記者會宣布，共組聯合政府方案已獲該黨眾、參兩院議員總會通過，廿一日將在首相指名選舉第一輪開始，就將選票投給高市。對於協商條件之一的「刪減國會議員席次」，雙方也達成共識，決定在臨時國會中推動修法。其他包括廢除企業與團體政治獻金和食品消費稅在兩年間降為零等提案，雙方也將成立協議平台，繼續討論。

對於維新會是否採取無人入閣的「閣外合作」方式，吉村以「人事任命屬於首相的專權事項」為由未予置評。藤田在記者會上也強調，「所謂閣外合作是為了隨時抽身的說法並不正確」，「未來進入內閣的可能性依然存在」。

