風神颱風與東北季風共伴效應 澎湖出現10級強陣風

風神颱風與東北季風「共伴效應」，讓路樹攔腰折斷。（記者劉禹慶攝）

風神颱風外圍環流影響，加上東北季風「共伴效應」，澎湖群島出現10級強陣風，藍色公路全數中斷，直接影響海運交通，更讓澎湖物資無法進入，若再持續2至3天就有斷炊危機。湖西鄉鼎灣路段路樹不堪強風攔腰折斷，警方出動維持交通秩序。

澎湖縣公共車船管理處公告，今日南海之星2號交通船，因受輕度颱風風神外圍環流及東北季風「共伴效應」影響，海象不佳，考量旅客及航行安全，宣布南海交通船停航，其餘各地交通船也宣布停航，貨輪也不敢航行。

另外，澎湖氣象站也發布強風通報（瞬間風），湖西氣象站（湖西鄉） 瞬間風速觀測達8級風以上標準，請注意防範並隨時注意氣象署最新氣象資訊，東吉島最大陣風達到10級，望安鄉也出現8級強風，較大風速氣象站與達標觀測值排序（單位:公尺/秒），湖西氣象站（湖西鄉）:22.6、西嶼氣象站（西嶼鄉）:21.4。

另外，澎湖203號縣道湖西鄉鼎灣段，1棵南洋杉行道樹因不堪強風蹂躪，直接攔腰折斷在路中央，警方據報後，先將行道樹移到路邊，交由湖西鄉公所清潔隊處理善後。

由於中秋過後，就是澎湖東北季風起，今年時序相當準，中秋甫過就起風，而且風力不容小覷，對於澎湖人而言司空見慣，卻震撼抵澎開會或參加廟會、運動賽事的民眾。

南海之星2號因風浪不佳，20日宣布停航。（記者劉禹慶攝）

