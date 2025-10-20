桃園沿海4區多處路段積淹水 雨勢稍緩後逐漸退水

桃園市20日出現強降雨，多處道路出現積淹水情形，圖為南崁溪海口運動公園旁溪水溢頂。（水務局提供）

受到「風神」颱風外圍環流與東北季風共伴效應，桃園市今（19）日出現強降雨，多處道路出現積淹水情形，大雨更造成市區路段大塞車，桃市府水務局表示，此次強降雨集中於沿海蘆竹、大園、觀音及新屋4區及中壢區，收到的大小積淹水點通報共34處，大多在沿海4區，在雨勢稍緩後已逐漸退水。

水務局表示，因應共伴效應可能帶來的降雨影響，已提前於18日下午4點，完成全市權管抽水設備試運轉，確保機具於積淹水時可即時投入應用，轄內43處水門亦完成防汛啟閉，尤其是八德區介壽路二段583巷上游3處水門，特別加強操控及中壢區環北路與慈惠三街口佈設12吋抽水機，以降低颱風期間區域排水系統負荷。

另針對今年上半年多次出現淹水情形的地點，優先進行清淤及排水系統巡檢作業，並通知各區公所於今（20）日上午10點開放民眾領用沙包；而為預先騰空蓄洪空間，水務局完成龍山埤、14A、大湳、大樹林、西埤、大仁、士校埤及建國同和等8處滯洪池預抽放水作業，並持續追蹤復興區大崩地潛勢區及比該農路防汛情形。

水務局表示，此次強降雨集中於沿海4區及中壢區，收到的大小積淹水點通報共34處，大多在沿海4區，優先針對積淹水達30公分以上路段進行退水作業，積淹水原因大多為側排受樹葉雜物阻塞，如觀音區大同一路及建國路及中壢區三民路一段等處，以及短時強降雨所致，如大園區航園路、蘆竹區南山路、海山路灌排溝渠、南青路及大竹南路口等處，目前市區積淹水情形，已逐漸排除退水，後續將持續守視雨勢，以保障民眾通行安全。

因應風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應可能帶來的降雨影響，桃市府提前完成防災整備作業。（水務局提供）

