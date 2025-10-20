新北高灘地4處停車場「只出不進」部分紅黃線路段今晚7點起暫開放停車

重新堤外道封閉17號越堤道至重新橋。（交通局提供）

受東北季風及颱風外圍環流影響，為了配合大漢溪左岸高灘地4處停車場實施「只出不進」交通管制措施，新北市交通局自今（20）日晚間7時起，暫時開放大漢溪流域左岸部分水門周邊道路（不含高灘地園區道路及堤內外越堤道）紅黃線區域供停車使用，並同步停止收取路邊停車費。

交通局指出，此次開放路段包括新莊區中環路一段（中正路口至瓊林路口）、新莊區環漢路一段（中興南街口至重新橋下）、三重區疏洪西路（重新橋下至化成路）。

交通局表示，民眾停放車輛後應靠邊行走，並於行人穿越道通行，駕駛人行經開放路段時應減速慢行，注意行人安全。並呼籲車主，停車時務必留下聯絡電話以利聯繫，禁止併排停車或妨礙救災車輛通行。路口、公車站、消防栓、消防通道、高灘地園區道路、堤內外越堤道、隧道、橋梁、圓環、內車道、行人道及其他影響通行處所均不得臨時停車。紅黃線恢復管制時間將另行公告，市府呼籲民眾隨時關注新北市交通局官網與相關平台資訊，遵守指示，共同維護行車與停車秩序。

重新堤外道封閉 駕駛改道環漢路

交通局也說，重新堤外道（重新橋下至17號越堤道）於10月21日凌晨12時關閉，市府將同步進行交通管制，20日晚間7時起重新堤外道沿線高灘地停車場只出不進，晚上9時起越堤道只出不進，若停放於堤外高灘地停車場的車輛盡速駛離、建議改道環漢路行駛。

