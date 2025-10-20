為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北高灘地4處停車場「只出不進」部分紅黃線路段今晚7點起暫開放停車

    2025/10/20 14:20 記者羅國嘉／新北報導
    重新堤外道封閉17號越堤道至重新橋。（交通局提供）

    重新堤外道封閉17號越堤道至重新橋。（交通局提供）

    受東北季風及颱風外圍環流影響，為了配合大漢溪左岸高灘地4處停車場實施「只出不進」交通管制措施，新北市交通局自今（20）日晚間7時起，暫時開放大漢溪流域左岸部分水門周邊道路（不含高灘地園區道路及堤內外越堤道）紅黃線區域供停車使用，並同步停止收取路邊停車費。

    交通局指出，此次開放路段包括新莊區中環路一段（中正路口至瓊林路口）、新莊區環漢路一段（中興南街口至重新橋下）、三重區疏洪西路（重新橋下至化成路）。

    交通局表示，民眾停放車輛後應靠邊行走，並於行人穿越道通行，駕駛人行經開放路段時應減速慢行，注意行人安全。並呼籲車主，停車時務必留下聯絡電話以利聯繫，禁止併排停車或妨礙救災車輛通行。路口、公車站、消防栓、消防通道、高灘地園區道路、堤內外越堤道、隧道、橋梁、圓環、內車道、行人道及其他影響通行處所均不得臨時停車。紅黃線恢復管制時間將另行公告，市府呼籲民眾隨時關注新北市交通局官網與相關平台資訊，遵守指示，共同維護行車與停車秩序。

    重新堤外道封閉 駕駛改道環漢路

    交通局也說，重新堤外道（重新橋下至17號越堤道）於10月21日凌晨12時關閉，市府將同步進行交通管制，20日晚間7時起重新堤外道沿線高灘地停車場只出不進，晚上9時起越堤道只出不進，若停放於堤外高灘地停車場的車輛盡速駛離、建議改道環漢路行駛。

    新北市交通局自今（20）日晚間7時起，暫時開放大漢溪流域左岸部分水門周邊道路（不含高灘地園區道路及堤內外越堤道）紅黃線區域供停車使用，並同步停止收取路邊停車費；圖為車輛停車示意圖。（記者羅國嘉攝）

    新北市交通局自今（20）日晚間7時起，暫時開放大漢溪流域左岸部分水門周邊道路（不含高灘地園區道路及堤內外越堤道）紅黃線區域供停車使用，並同步停止收取路邊停車費；圖為車輛停車示意圖。（記者羅國嘉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播