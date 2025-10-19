男大生繳不出學費輕生 周永鴻籲市府補破網別再漏接弱勢

周永鴻籲市府補破網別再漏接弱勢。（圖：周永鴻提供）

台中日前傳出一名朝陽科技大學家境清寒的學生，因繳不出學費而於休學受阻後輕生的憾事，台中市議員周永鴻痛心若市府相關單位能加強關注經濟弱勢學生、早一步介入，或許就能避免悲劇，他呼籲教育局與社會局應共同檢討現行關懷制度的疏漏，讓制度不漏接弱勢學生；台中市社會局表示，男大生是中低收入戶，領有相關福利補助，社工將持續關懷協助，連結經濟扶助等資源，並追蹤弟弟的就學與就業情形。

周永鴻指出，根據規定中低收入戶學生就讀高中職以上學校可享學雜費6成減免，但現行制度需由學生在期限內主動提出申請，若學生未提出，學校便無法主動減免；以這次個案為例，若男大生清楚知悉自己符合資格，學雜費5萬多元可減免為兩萬多元，就算依規需先繳1/3學費，也將從約1萬8千元降為7千元左右，降近半數的差距，或許足以讓男大生減少無力與絕望的感受，悲劇可能不會發生。

周永鴻說，目前市府對於中低收、低收和特殊境遇家庭的關懷，往往僅停留在「戶長」層面，但事實上，這些家庭的子女同樣承受著龐大的生活與心理壓力，他建議社會局應與教育局、衛生局共同組成「弱勢家庭子女關懷小組」，定期主動聯絡、追蹤這些家庭中的青少年，提供補助申請指引與心理衛生支持，讓關懷不只是紙上的制度，而成能讓弱勢真正感受到的力量。

周永鴻強調，中央與地方每年都在持續推出新的補助與照護資源，但若資訊沒有傳遞到真正需要的家庭手中，制度再完善也只是空談，呼籲市府應建立「主動告知」與「即時協助」機制，凡有新政策或新補助可供弱勢家庭申請時，必須主動通知對象、主動介入，更重要的是能及時接住生命。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

