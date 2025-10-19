新人「只做一天就離職」 店員傻眼！網友一面倒力挺：整頓職場沒錯啊

近日一名網友發文表示，兩位新來的員工竟都「只上班一天就離職」，引發網友對於就業環境的討論。（資料照，台中市府提供）

在職場上，離職原因五花八門。近日有網友在Dcard發文表示，店裡新進兩名員工竟然「只上班一天就離職」，讓他十分錯愕，離職理由更讓人意外。不過貼文曝光後，網友卻一面倒表示「一天離職沒什麼問題」，掀起討論。

原PO在Dcard發文指出，店裡兩位新人都只撐一天就離職，透過店長得知原因後感到傻眼。第一位因被要求卸掉美甲選擇走人，店長擔心裝飾會掉入食物中影響衛生；另一位則以「身體狀況不佳」為由離職，抱怨廚房太熱又沒冷氣，但實際上該職缺是櫃檯工作，與廚房關聯不大。

原PO強調，自己並非想批評新人，只是好奇現在職場是否流行所謂「一天體驗制」，質疑這樣的現象是否值得習慣。

留言區卻出現截然不同的聲音。許多網友認為新人離職「沒問題」，直言：「早點發現不適合比較好」、「沒當面駡你算不錯了，現在的早餐店廚房都有冷氣了」、「整頓職場無誤」、「忍受度變低？應該說以前的人太奴忍受度太高吧」、「低薪服務業做哪間有差嗎？當然是不合直接閃人」、「只是低薪加上工作環境不理想而已」。

但也有部分網友指出「面試環節出問題，太容易放人進來」、「店家本身在面試時就要做好篩選工作」、「錄取程序本身有問題吧，沒有說清楚工作環境和要求，要讓新人來告訴資方不合需求，就是資方在浪費雙方時間」。

