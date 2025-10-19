新北聯合婚禮浪漫登場 102對新人步紅毯互許終身

新北市聯合婚禮今天登場，共有102對新人攜手步上紅毯。（記者賴筱桐攝）

2025新北市聯合婚禮今天在市府大禮堂登場，102對新人在市長侯友宜、副市長劉和然見證下，互許終身並交換誓言，齊聲喊出「我願意！」充滿浪漫幸福的氣氛。侯友宜說，市府推動婚育一條龍政策，從單身聯誼、聯合婚禮、生育獎勵金、好孕專車到公共托育中心政策等，打造友善婚育環境，盼提高生育率。

侯友宜表示，今年聯合婚禮主視覺結合新北城市景觀與三鶯線列車，並準備水晶珍珠項鍊作為定情信物，寓意「珍愛永恆、幸福相隨」；今年報名人數首次突破200對，展現新人對新北市聯合婚禮的高度肯定，其中2對參加新北市單身聯誼而相識、相戀，攜手步上紅毯。

侯友宜強調，為鼓勵新人在地婚育生養，市府推動「婚育一條龍」政策，從單身聯誼、聯合婚禮到生育補助、好孕專車、公共托育等，協助市民在新北安心成家。今年首度提高生育獎勵金為第1胎3萬元、第2胎4萬元、第3胎（含）以後5萬元；明年1月起，再加碼為第1胎4萬元、第2胎4.5萬元、第3名（含）以後5萬元，減緩家長育兒經濟負擔。

同時，新北市好孕專車將在明年2月起加碼補貼，補貼趟次由原本28次增加到36次，每趟補助金額由200元調升至250元，最多補助9000元，估計逾8000名孕婦受惠，並擴大補助範圍，不限搭乘用途，提高孕婦外出便利性，使用期限至預產期後6個月內；市府也推出司機高趟次獎勵機制，單月100趟次以上5000元、50趟次以上2000元；此外，自明年2月開學日起，全面啟動「鮮奶幸福週—週週喝鮮奶」計畫。

民政局長林耀長補充，今年市府準備6項結婚好禮，並抽出海外蜜月旅遊、家電、餐券等51個獎項，提供符合服裝主題新人裝扮獎勵金2000元。值得一提的是，這102對新人中有8對已有愛的結晶，市府致贈「好孕彌月禮盒」及「寶寶見面禮」，其他新人於婚禮後1年內懷孕，也能獲得好禮。

新北市聯合婚禮102對新人在眾人祝福下完成終身大事。（記者賴筱桐攝）

抽中蜜月旅行機票的新人開心擁吻。（記者賴筱桐攝）

