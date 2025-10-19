為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    丟臉丟到國外！沖繩機場驚見台灣垃圾 網怒轟：「這物」不能帶進日本

    2025/10/19 15:32 即時新聞／綜合報導
    旅客在日本沖繩機場吸菸室發現來自台灣的檳榔袋。（擷取自爆料公社）

    旅客在日本沖繩機場吸菸室發現來自台灣的檳榔袋。（擷取自爆料公社）

    日本沖繩是台灣旅客熱門的旅遊景點，但隨著觀光人潮增加，當地也頻傳旅遊秩序問題。近日有旅客在沖繩機場的吸菸室內，發現兩包來自台灣的檳榔袋，疑似台灣旅客遺留，氣得直呼「台灣人吃檳榔不要丟臉丟到國外！」

    一名網友日前在臉書社團「爆料公社」發文 表示，拍攝地點是在沖繩機場的吸菸室，照片可見桌上擺放2包檳榔袋，其中一包裡面更疑似有未食用完的檳榔，包裝上清楚印有中文字樣，包括店家名稱和地址等。

    另外，還有人將中文包裝菸盒塞在菸蒂丟置區，上面清楚可見我國免費戒菸專線「0800636363」。誇張行徑引發原Po痛批：「台灣人吃檳榔不要丟臉丟到國外」。貼文曝光後引發熱議，不少網友質疑「檳榔不是不能入境日本嗎？」

    其他網友也留言砲轟：「吃檳榔還亂丟，真的沒水準」、「他都已經帶檳榔出國了，還能要求他多有教養？」、「這種真的應該被抓到，然後拒絕入境」、「他都已經帶檳榔了，你還能要求他多有水準」。

    同時，不少旅客也分享類似經歷，表示曾在沖繩那霸機場看到台灣人將檳榔汁吐進空氣清淨機進風口；也有人在銀山溫泉看到檳榔渣被丟進河裡，甚至出現馬桶被檳榔塞爆等情況。

    根據日本農林水產省植物防疫所規定，未持檢疫證明的新鮮植物、果實及種子類物品禁止入境，違法攜帶蔬果類、肉類及肉製品入境日本者，將面臨3年以下徒刑或300萬日圓（約新台幣61萬元）以下罰鍰。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    除了2包檳榔袋外，還有人將台灣的菸盒塞在菸蒂丟棄區。（本報合成，擷取自爆料公社）

    除了2包檳榔袋外，還有人將台灣的菸盒塞在菸蒂丟棄區。（本報合成，擷取自爆料公社）

