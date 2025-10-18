為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    獨家》鏡片核可、加鏡架變違法？業者恐罰千萬批：離譜又擾民

    2025/10/18 22:56 記者王捷／台南報導
    業者明明持有鏡片輸入與販售許可，卻因將鏡片裝上鏡架販售沒再報衛生局許可。桃園市調南下台南查扣，有多家業者中招，業界痛批規定離譜。（資料照）

    業者明明持有鏡片輸入與販售許可，卻因將鏡片裝上鏡架販售沒再報衛生局許可。桃園市調南下台南查扣，有多家業者中招，業界痛批規定離譜。（資料照）

    明明有輸入、販售鏡片許可，但裝上不是醫療器材的鏡架賣，沒再申請許可販售，就違反《醫療器材管理法》，桃園市調查處昨晚南下台南突擊眼鏡業者，雖然台南地檢署無保請回，但未來將面對千萬以下罰金、3年以下徒刑。業者批評擾民，如果依公告規定，顧客想換鏡架，業者就要再報衛生局許可，讓日常配鏡寸步難行，呼籲中央應重視。

    醫療器材販售、輸入都需要各地政府的許可，但是鏡片卻很特別，依衛生福利部公告，鏡片輸入、販售的要申請許可，但一旦裝上鏡架，又是一項「新的」醫療器材，販售前必須要再次向主管機關辦理查驗，許多業者都不曉得。

    據了解，眼鏡業者看到桃園調查官千里迢迢來台南辦案，當場吵起來，他有外國輸入許可，鏡片也都經過衛生局檢驗，怎麼可能違反《醫療器材管理法》，桃園市調處因此請南市衛生局會同查扣眼鏡，並將他帶返台南市調處偵訊，後續依《醫療器材管理法》第25條偵辦。

    依《醫療器材管理法》第25條規定，製造、輸入或販售未經查驗核可的醫療器材，最重可處3年以下有期徒刑、拘役，或併科新台幣1000萬元以下罰金。

    南檢無保請回 衛生局不知違法

    南檢無保請回後，業者認為，衛生福利部的公告，是交給地方政府認定。但連到場的衛生局人員都不知道，原來可以合法販售的鏡片，裝上鏡架後沒再跟衛生局說，這樣就違法了，因鏡片裝上鏡架是全新醫療產品，這規定離譜又擾民。

    另有業者指出，鏡片是眼鏡的核心，鏡架屬一般商品，兩者結合不應被視為全新的醫材產品，若照公告執行，只要顧客臨時不喜歡鏡架想更換，業者就得再報一次檢驗許可，等同讓日常配鏡流程寸步難行，呼籲中央盡速釐清、輔導矯正鏡片許可的範圍到底到哪裡，以免灰色地帶持續擴大。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播