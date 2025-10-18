獨家》鏡片核可、加鏡架變違法？業者恐罰千萬批：離譜又擾民

業者明明持有鏡片輸入與販售許可，卻因將鏡片裝上鏡架販售沒再報衛生局許可。桃園市調南下台南查扣，有多家業者中招，業界痛批規定離譜。（資料照）

明明有輸入、販售鏡片許可，但裝上不是醫療器材的鏡架賣，沒再申請許可販售，就違反《醫療器材管理法》，桃園市調查處昨晚南下台南突擊眼鏡業者，雖然台南地檢署無保請回，但未來將面對千萬以下罰金、3年以下徒刑。業者批評擾民，如果依公告規定，顧客想換鏡架，業者就要再報衛生局許可，讓日常配鏡寸步難行，呼籲中央應重視。

醫療器材販售、輸入都需要各地政府的許可，但是鏡片卻很特別，依衛生福利部公告，鏡片輸入、販售的要申請許可，但一旦裝上鏡架，又是一項「新的」醫療器材，販售前必須要再次向主管機關辦理查驗，許多業者都不曉得。

據了解，眼鏡業者看到桃園調查官千里迢迢來台南辦案，當場吵起來，他有外國輸入許可，鏡片也都經過衛生局檢驗，怎麼可能違反《醫療器材管理法》，桃園市調處因此請南市衛生局會同查扣眼鏡，並將他帶返台南市調處偵訊，後續依《醫療器材管理法》第25條偵辦。

依《醫療器材管理法》第25條規定，製造、輸入或販售未經查驗核可的醫療器材，最重可處3年以下有期徒刑、拘役，或併科新台幣1000萬元以下罰金。

南檢無保請回 衛生局不知違法

南檢無保請回後，業者認為，衛生福利部的公告，是交給地方政府認定。但連到場的衛生局人員都不知道，原來可以合法販售的鏡片，裝上鏡架後沒再跟衛生局說，這樣就違法了，因鏡片裝上鏡架是全新醫療產品，這規定離譜又擾民。

另有業者指出，鏡片是眼鏡的核心，鏡架屬一般商品，兩者結合不應被視為全新的醫材產品，若照公告執行，只要顧客臨時不喜歡鏡架想更換，業者就得再報一次檢驗許可，等同讓日常配鏡流程寸步難行，呼籲中央盡速釐清、輔導矯正鏡片許可的範圍到底到哪裡，以免灰色地帶持續擴大。

