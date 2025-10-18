為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆騎樓開放停車後遺症！社區地磚破損嚴重 民代籲配套

    2025/10/18 14:00 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆麥金路富景天下社區騎樓開放停放機車，導致磁磚嚴重破損。（記者盧賢秀攝）

    基隆麥金路富景天下社區騎樓開放停放機車，導致磁磚嚴重破損。（記者盧賢秀攝）

    基隆市政府2023年至今公告78處騎樓可停放機車，但社區民眾發現不少騎樓停放機車後造成地磚破損，議員要求儘速整平騎樓，並要有完整修復配套。市府與區公所相關單位同意納入明年的騎樓整平計畫改善。

    基隆麥金路富景天下公寓大廈管理委員會反映，市府開放民眾騎樓停機車，造成地磚嚴重破損，還要社區自行維管，十分不合理。同樣情形在其他社區或騎樓都可看到，希望市政府協助維修騎樓的地磚，並建議採耐用磁磚。

    居民指出，機車很重，有多人停放時拖行及重壓，地磚才會裂開，很多地方都是在中柱支撐處破裂。

    基隆市政府交通處表示，該處地點經會勘後已畫設綠腳丫供行人通行，並已公告麥金路2號至66號騎樓處開放停車。

    市議員吳驊珈表示，富景天下社區騎樓開放市民停車，造成騎樓地磚破損，社區反映1年多，她在議會質詢要求市府處理，她辦理會勘後，都發處已巷同意納入明年的騎樓整平計畫，改善騎樓磁磚破損問題。吳驊珈並表示，市府開放騎樓停車政策應有配套，否則造成地磚受損的後遺症誰要負責？

    經會勘後，市府都市發展處及安樂區公所同意依相關規定，明年改善該路段騎樓地磚破損事宜；至於騎樓開放政策，市府交通處等單位會有整體考量。

    騎樓開放停放機車，導致磁磚嚴重破損。（記者盧賢秀攝）

    騎樓開放停放機車，導致磁磚嚴重破損。（記者盧賢秀攝）

