明德水庫水陸空嗨法人氣爆棚 縣府、公所共議光電停車場改收費制

為因應未來明德水庫觀光遊憩停車需求，苗栗縣政府與頭屋鄉公所共議將明德水庫光電停車場改為收費制。（記者彭健禮攝）

苗栗縣政府推動明德水庫老景點活化轉型，增添「水陸空」新玩法，其中，遊艇、高空滑索及空中自行車遊憩設施曝光後，水庫於雙十連假湧入大量遊客，凸顯停車不足問題。縣府及頭屋鄉公所討論，現行免費的水庫光電停車場改為收費制，因應未來遊客停車需求，避免占用。

縣府向交通部爭取補助辦理「明湖水岸觀光遊憩廊帶亮點計畫」，以OT案規劃海棠島靜水區無動力水域遊憩活動場域，提供獨木舟、SUP立槳等水上活動，6月起試營運。碼頭區以ROT案設置遊艇、高空滑索及空中腳踏車等即將於11月1日起試營運。

另外，陸上獲客委會補助推動南岸環湖自行車道，可由明德村越過日新島騎到海棠島，慢遊水庫風光，首期工程預計明年底完工。

文化觀光局長林彥甫於15日縣務會議報告指出，碼頭區的遊艇、高空滑索及空中自行車遊憩設施曝光，及上週桃竹竹苗區域治理平台4首長攜手宣傳下，雙十連假期間吸引大量遊客，但因停車空間不足，連帶造成水庫周邊大塞車，建議將現行免費停用的水庫光電停車場改為收費制。

與會的頭屋鄉長徐鑫榮說，公所也有發現這個問題，但光電停車場土地是早年二河局無償撥用，受限法規難以做有償利用。不過，經縣府相關局處討論，認為可透過與二河局「分潤」方式改為收費停車場。縣長鍾東錦也認為未來明德水庫勢必成為熱門觀光景區，指示交通工務處協助，徐鑫榮也應允全力配合。

