    首頁 > 生活

    立霧溪堰塞湖水漲飛快！超狂對比圖曝光

    2025/10/17 17:43 記者花孟璟／花蓮報導
    立霧溪堰塞湖早上10點距離舊台8線燕子口步道路面還有10公尺（右圖），傍晚4點已經到燕子口步道齊平（左圖）。（公路局提供，本報合成）

    立霧溪堰塞湖早上10點距離舊台8線燕子口步道路面還有10公尺（右圖），傍晚4點已經到燕子口步道齊平（左圖）。（公路局提供，本報合成）

    花蓮立霧溪燕子口段昨晚間發生崩塌，今天早上公路局施工人員發現時已形成堰塞湖，水位更是快速上升！早上10點鐘林保署、公路局前往查看時，水位距離路面還有10公尺，但是到下午4點左右已經淹到燕子口步道，由於步道與公路有1到2米落差，因此約5點左右水已經淹上台8線公路！

    農業部今天下午4點發布立霧溪燕子口堰塞湖紅色警戒，花蓮縣府秀林鄉公所、公路局、太魯閣國家公園都啟動緊急應變，並提醒台8線靳珩隧道西出口（175.5K）處風險極高，呼籲民眾不要靠近。

    花蓮縣政府也宣布，因應燕子口堰塞湖致立霧溪水位持續上漲，中橫公路台8線天祥至太魯閣（167.7k~184.5k）路段，已於下午5點30分起實施道路封閉。

    公路局東分局表示，堰塞湖將從靳珩隧道西口跑到東口，湖水會淹到馬路上，提醒民眾勿入中橫公路。（公路局提供）

    公路局東分局表示，堰塞湖將從靳珩隧道西口跑到東口，湖水會淹到馬路上，提醒民眾勿入中橫公路。（公路局提供）

    立霧溪靳珩隧道東口，燕子口步道已經被溪水吃掉了，5點鐘左右已經與公路齊平。（公路局提供）

    立霧溪靳珩隧道東口，燕子口步道已經被溪水吃掉了，5點鐘左右已經與公路齊平。（公路局提供）

    立霧溪堰塞湖中午情況。（公路局提供）

    立霧溪堰塞湖中午情況。（公路局提供）

    立霧溪堰塞湖下午4點與燕子口步道齊平。（公路局提供）

    立霧溪堰塞湖下午4點與燕子口步道齊平。（公路局提供）

    今天下午3點堰塞湖距離燕子口步道約2公尺。（記者花孟璟攝）

    今天下午3點堰塞湖距離燕子口步道約2公尺。（記者花孟璟攝）

    燕子口步道堰塞湖地點在立霧溪中游。（太管處提供）

    燕子口步道堰塞湖地點在立霧溪中游。（太管處提供）

    立霧溪堰塞湖水位節節上升，水色藍得嚇人。（公路局提供）

    立霧溪堰塞湖水位節節上升，水色藍得嚇人。（公路局提供）

