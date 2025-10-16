為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「台中爵士音樂節」明天登場 中市交通局推出「交通攻略」

    2025/10/16 07:39 記者蘇金鳳／台中報導
    爵士音樂節10月17日起於市民廣場舉辦-2024活動照（市府提供）

    爵士音樂節10月17日起於市民廣場舉辦-2024活動照（市府提供）

    備受矚目的國際音樂盛會「台中爵士音樂節」明天登場，將於10月17日至10月26日連續十天在市民廣場登場。今年活動以「Jazz Together」為主題，將有來自五大洲、超過15個國家的國際級爵士樂團同台演出，市民廣場將爆人流車流，交通局推出「交通攻略」，讓民眾方便坐大眾運輸系統到現場，不必為找停車位生氣，能開心聆聽音樂。

    交通局長葉昭甫指出，外地樂迷可搭乘高鐵抵達台中站轉乘快捷公車159路直達前往外，也可搭乘捷運綠線再轉乘台灣大道300~310路等公車路線前往會場，另外搭乘台鐵至台中站則可轉乘11、27、51、81、107（含延駛）及300~310路等公車前往會場，對於中彰投地區民眾，是最便捷的選擇。

    交通局進一步指出，台中市民可直接搭乘市區公車前往，包含11、23、27、51、72、81、107（含延駛）及300~310路等多條路線皆可抵達會場周邊，同時交通局也協調81、304路公車視人潮搭乘狀況增加班次及加密班距服務交通疏運；此外，活動期間交通局特別在「向上北路與英才路口」設置專屬的55688計程車上車點。

    交通局建議民眾可將車輛停放於鄰近停車場後，再步行或轉乘大眾運輸工具進入會場；活動期間，也將加強周邊交通秩序維護，確保行車與行人的安全。台中爵士音樂節活動資訊可至市府官網查詢，出門前多利用台中市公車動態資訊網頁、官方版「台中Go」APP即時掌握大眾運輸資訊，自行開車前往可下載「台中交通網」App。

    台中爵士音樂節十七日登場，屆時市民廣場周邊交通繁忙，呼籲民眾多搭大眾運輸系統。（市府提供）

    台中爵士音樂節十七日登場，屆時市民廣場周邊交通繁忙，呼籲民眾多搭大眾運輸系統。（市府提供）

