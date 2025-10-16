局部地區36度高溫！迎風面水氣增 午後高屏及山區有雷雨

中央氣象署表示，今天迎風面水氣稍增，其他地區為多雲到晴。（資料照）

中央氣象署表示，今天（16日）環境為偏東風，迎風面水氣稍增，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有不定時局部短暫陣雨，花東、大台北地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後高屏地區及其他山區也有零星短暫雷陣雨。

氣溫方面，東半部高溫約31、32度，西半部高溫約33至35度，其中在大台北、桃竹及南高屏有局部36度左右或以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，戶外活動請注意防曬並多補充水分；離島天氣方面，澎湖及金門為晴時多雲，氣溫約26至32度，馬祖多雲短暫陣雨，氣溫約26至31度。

請繼續往下閱讀...

風力增強，今日桃園、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、連江局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

明天（17日）基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部短暫陣雨，東部、東南部、大台北地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後高屏地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

週六（18日）基隆北海岸、東北部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，東部及東南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後嘉義以南地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

下週日（19日）至週三（22日）東北季風增強及熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，下週日北部及東北部氣溫稍下降，下週一（20日）至週三各地天氣稍涼。

下週日至週二（21日）北部、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，中南部山區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨；週三北部、東北部及東部地區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，東南部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有零星短暫陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 29 - 36 29 - 37 31 - 37 26 - 35

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法