藍白草造謠光電板汙染水庫 網反舉例「日月潭泳渡萬人屎尿」打臉

近期台南烏山頭水庫設置的水面型浮動太陽光電板，突遭特定媒體、藍白網紅及支持者刻意針對，在社群平台瘋傳包含「光電板影響水庫水質」、「清潔工人直接用藥水清洗」等不實假消息。對此，有民眾以「日月潭萬人泳渡」帶來的汙染舉例，一針見血打臉惡意造謠者的毫無根據說詞，吸引上萬網友朝聖。

據了解，烏山頭水庫2022年設置的水面型浮動太陽光電板，由台灣汽電共生集團投資的星曄綠能建置，農水署嘉南管理處強調，光電板材質採用高密度聚乙烯材質，不影響水質，且契約規定不可使用清潔劑清洗面板，每年也由3個不同單位執行5次水質檢測，都是未受影響。然而，近日網上突然針對此事瘋狂抹黑造謠、帶風向砲轟。

其中，多次引發爭議事件、台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科的醫師蘇一峰，更選在國慶日（10日）當天發布一張宣稱「清潔工人用藥水清洗烏山頭水庫上面的光電板（太陽能板），最後給死忠的台南人喝」的圖卡，並在文中諷刺，「綠色執政二十年的台南，還好我不住台南」、「充滿民主價值的光電水，給最死忠台南喝！」。

毫無根據的離譜言論曝光後，雖獲得一票藍白支持者力挺與瘋傳，但更多是被上萬理智網友輪番吐槽。更有網友以蘇一峰的「邏輯」，搭配每年南投縣舉辦的「日月潭萬人泳渡」來舉例，指出這些造謠者不抗議高達上萬泳渡參加者的防曬乳、尿液、汗水流進日月潭水庫裡，反而堅稱清水洗太陽板才會造成水質汙染，雙標言行過於明顯。

有小草、藍白者對此惱羞成怒，湧入留言區反嗆「日月潭的水不是民生用水，傻鳥！不要再暴露你的智商了！」，秒被眾人搬出經濟部水利署官網介紹，上面清楚指出設置在南投縣魚池鄉的日月潭水庫，主要功能不僅有水力發電廠、配合下游灌溉用水需求調節放水，同時還會「提供自來水公司作為魚池鄉、日月潭、武登地區民生用水」，2度打臉造謠者。

網友們無情吐槽，「網路很好用，不會用要說」、「扯到國民黨環團都自動靜悄悄」、「觀光船洩漏出來的油漬，他們好像都無所謂」、「坪林、烏來廢水處理後排進新店溪，台北人還不是喝得很開心」、「中國光伏板（光電板），數量是台灣的一萬倍，怎麼沒有小粉紅靠腰」、「在網軍心中，國民黨執政的地方是沒有污染的，只有民進黨執政的地方才是有污染的」、「有那幾個碼頭的塑膠浮板，因為藍白草有說光電板的塑膠浮板會釋放塑膠微粒很毒，日月潭的浮板幾十年了，不知道毒不毒」。

對於網質疑水庫設置水面型光電恐影響水質，經濟部能源署已公開說明，全球多國皆有在水庫、湖泊等水面上設置光電成功運作案例，且烏山頭水庫光電設置前後水質監測均無異常；蘇一峰等人拿圖卡造謠有清潔工人直接用藥水清洗，已被台汽電嚴查確認是不實謠言，目前已和烏山頭光電廠業者向警局備案，也呼籲各界不要再故意以訛傳訛。

經濟部水利署官網介紹，位於南投縣魚池鄉的日月潭水庫，平時也提供自來水公司作為魚池鄉、日月潭、武登地區民生用水。（圖擷取自「經濟部水利署」官網）

