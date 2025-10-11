為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    小草醫師稱烏山頭水庫「藥水洗光電板」給台南人喝 業者已報案

    2025/10/11 18:19 即時新聞／綜合報導
    民眾黨支持者、醫師蘇一峰在臉書發布圖卡表示，清潔工人用藥水清洗烏山頭水庫上面的光電板，最後給死忠的台南人喝。（取自臉書）

    民眾黨支持者、醫師蘇一峰在臉書發布圖卡表示，清潔工人用藥水清洗烏山頭水庫上面的光電板，最後給死忠的台南人喝。立委郭國文今日痛批是惡意造謠，他並透露，業者已經報案、提告造謠者。

    醫師蘇一峰昨（10日）在臉書發布圖卡表示，該光電板被清潔工人以藥水清洗後，「最後給死忠的台南人喝」，他還諷刺：「綠色執政二十年的台南，還好我不住台南」、「充滿民主價值的光電水，給最死忠台南喝！」貼文發出後，目前已有超過1500次分享、5000多則留言以及超過3萬人點讚。

    對此，郭國文今日在Threads上發文表示，2022年已設置完成的烏山頭光電板，近期遭到特定人士冷飯熱炒，甚至惡意造謠，故意在清水清洗光電板的影片上加油添錯，誤導民眾意圖引起恐慌。對於這種過分行為，稍早業者已報案，並提告造謠者，也提醒民眾不要分享、不要轉傳、不要輕信網路消息，以免誤觸法律紅線。

    郭國文說，烏山頭光電板於2022年5月完工，每年進行5次水質檢測，至今皆顯示水質「安全無虞」，且光電板設置前後，水質都維持在「良好等級以上」。另外，模組皆符合國際標準，可耐日曬雨淋，不會釋出有害物質，業者使用跟自水管相同材質，不會汙染水質。

    郭國文表示，英國、新加坡、日本、中國等國也皆有在水庫中設置光電板，並非台灣特例。契約上要求業者只能用「清水」清洗光電板，且不能污染水質。光電板設置於水壩角落，僅佔水庫1.12%，從岸邊幾乎看不到。

