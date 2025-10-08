網媒炒作烏山頭水庫光電污染 專家舉多國範例：怎不黑中國？

農田水利署嘉南管理處說明，太陽光電板僅設在烏山頭水庫一隅（右上角處）。（圖由農田水利署提供）

台南烏山頭水庫架設水面型浮動太陽光電板，特定媒體報導指稱居民對光電污水與自然景觀破壞有疑慮。專家指出，這是親北京媒體新一波「帶風向」，透過毫無查證的敘述、疑似從禁制區操作無人機遠望，夾敘夾議假稱水面型光電有諸多疑慮，但水庫光電有多國前例，特定媒體最推崇的中國就有多座水庫太陽能電廠，要不要寫專題痛批中國共產黨政府？

據透露，近來部分與北京親近媒體開始新一波操作，暗示台南烏山頭水庫的水面型浮動太陽光電設施有問題，透過所謂「不清楚」清洗藥劑或方式「是否可能」影響水質等毫無查證的敘述，以及疑似在禁制區操作無人機從高處遠望，夾敘夾議假稱水面型光電有諸多疑慮，試圖引導輿論風向。

電力專家表示，特定媒體帶風向的新聞把「台灣人當笨蛋」，再生能源是全世界共同發展的方向，水庫建置水面型光電板也不是台灣發明、獨有，特定媒體透過各種爆料試圖愚民，但台灣人已經習慣順手查詢資料，隨手上網都能查到各國現況，絕不會輕易被騙。

該專家說，亞洲最大的水庫水面型光電廠就在新加坡，特定媒體最推崇的中國更有多座同樣的水庫太陽能電廠。新加坡2021年建置勝科騰格水面型太陽能發電廠，時任新加坡總理李顯龍出席開幕時表示，這代表新加坡在推動環境可持續性方面邁出了一大步，並稱水面型太陽能發電廠將有助於新加坡克服自身的條件限制，將持續在國內的河道和沿海地區尋找電場，幫助國家實現氣候目標。

專家再以日本為例，2011年福島核災發生後，日本政府積極地發展再生能源，早在2015年就在兵庫縣的2座水庫建置「水面型太陽能發電廠」。負責興建的京瓷集團當時表示，水面太陽能板具備「冷卻效果」的設計，讓太陽能發電系統能更有效率地運作；漂浮太陽能發電系統的發電轉換效率較一般陸地太陽能發電廠發電高出11%。且透過太陽能板來遮住陽光，剛好能減少水庫水分的蒸發與抑制藻類生長。

專家續指，中國在水庫建置光電板的進度也不惶多讓，在山東省丁莊水庫上方建置了高達320MW的漂浮式太陽能發電站，在水面上共放置大約60萬塊光電板，是烏山頭水庫水面型浮動太陽光電場裝置容量的20倍。建成當時甚至自詡為世界上單體最大的水面型光電站。「如果意見這麼多，該媒體要不要在其中國媒體寫篇專題，痛批中國共產黨政府？」

事實上，國際學術期刊《自然-可持續性》（Nature Sustainability）就有學者針對全球114,555座全球水庫數據庫和氣候驅動光電系統進行模擬。研究結果發現，如果水庫有30%面積覆蓋太陽能板，每年可減少約46%蒸發量，等同於每年全球水庫節省106立方公里的水資源，相當於300萬人口年用水量；並可滿足124國6,256個城市（含154個大都市）的全部用電需求。

