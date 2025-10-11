烏山頭水庫光電被指用藥水清洗 綠能業者不排除提告蘇一峰

台南烏山頭水庫水面型光電完工併聯發電3年多，運作正常，水質也無異常。（記者楊金城攝）

台南烏山頭水庫水面型光電完工併聯發電3年多運作正常，水質無異常，日前卻遭媒體抨擊，名醫蘇一峰也在臉書PO文「烏山頭水庫上面的光電板，清潔工人直接用藥水清洗，最後給最死忠的台南人喝」等，烏山頭光電廠劉姓經理今（11日）到麻豆警分局六甲分駐所報案，認為蘇一峰的言論與事實不符且有毀謗之惡意，不排除提告蘇一峰。

警方證實劉姓經理（廠長）報案，開給「受理案件證明單」；民進黨立委郭國文則在臉書發文說，對於惡意造謠誤導民眾的行為，業者已經報案，將打擊抹黑綠能的假消息，也提醒民眾不要分享、不要轉傳、不要輕信網路消息。

烏山頭水庫水面型光電，由台灣汽電共生集團投資的星曄綠能建置發電，農水署嘉南管理處連日來發布新聞、製作說帖忙著闢謠、澄清，焦頭爛額，處長劉業主說明光電板設置面積僅占水庫1.12%，光電板材質採用高密度聚乙烯材質，不影響水質，契約規定不可使用清潔劑清洗面板，每年也由3個不同單位執行5次水質檢測，都是未受影響。

但蘇一峰在臉書發文指「對於綠色執政二十年的台南，還好我不住台南！充滿民主價值的光電水，給最死忠台南喝；烏山頭水庫設置了11.5公頃光電板，真的是無處不撈光電板啊」、「一大堆光電板都能把魚弄死了，現在直接放在水庫上給人喝！？」許多網民留言爭論不休。

長期關注生態保育、環境的台南社大研究員吳仁邦有感而發PO文：不懂連基本查證都不會，至今還在謠傳誇張謠言，可悲；全世界大概只有台灣那一群反智的無理由反光電，質疑清洗會有廢水、有鹽酸、有電磁波、會有熱島效應，還完全拿不出證據，只會嘴炮。

經濟部能源署也再嚴正駁斥未經查證、散播謠言行為，聲明烏山頭水庫水面型光電契約明文規定，不可使用清潔劑清洗面板，長期水質監測正常。

台灣汽電共生則發3點澄清，說明光電板除定期巡檢維護外，其清洗均直接汲取湖水進行沖洗，絕無使用任何藥水或藥劑清洗。依規定委託第三方公正公司，或學術單位進行水源檢測，從無發現汙染水質情況。集團向以最高標準進行相關能源開發與維護，恪遵相關法令，對於造謠與傳播不實謠言者，不排除提告。

經濟部能源署闢謠，強調烏山頭水庫光電板不影響水質。（取自能源署）

烏山頭水庫光電案場的劉姓經理，向警方報案的「受理案件證明單」。（取自Threads MR.柯學先生））

台南烏山頭水庫水面型光電完工併聯發電3年多，設置面積僅占水域1.12%。（記者楊金城攝）

蘇一峰對烏山頭水庫光電板在臉書的PO文。（取自蘇一峰臉書）

