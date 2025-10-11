為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    半島世界歌謠祭10/18主秀 戴曉君領軍在地民謠國際交流

    2025/10/11 14:44 記者羅欣貞／屏東報導
    2025半島世界歌謠祭10月18日主秀節目由金曲歌手戴曉君領軍在地傳藝師及藝生共同演出。（屏東縣政府提供）

    2025半島世界歌謠祭將於本（10）月15日至19日在恆春西門廣場登場，18日晚上7時主秀，由金曲歌手戴曉君擔任音樂總監，攜手半島民謠藝師藝生，同時邀請深耕澳洲的日本三味線演奏家Noriko Tadano，以及喚醒彈撥樂器野性的旅美音樂人NINI共創交流，以輕搖滾精神翻玩民謠、讓在地樂音走上國際舞台。

    屏東縣政府文化處表示，來自恆春半島的音樂總監戴曉君，今年以創作專輯《VAIVAIK 尋走》榮獲全球音樂獎－世界音樂類金獎、金曲獎「最佳原住民語專輯獎」與「最佳編曲人獎」。還以電視節目「搖滾區第一排」入圍第60屆金鐘獎生活風格節目主持人獎。

    戴曉君從大學時期的搖滾音樂，直到遇到恆春民謠人間國寶朱丁順大師，逐步走進民謠的世界。這次半島世界歌謠祭她將攜手4位民謠保存者吳登榮、黃却銀、張碧英與張錦桂藝師，以及青壯藝生與恆春國小，於亮點主秀共演。

    曾於雪梨歌劇院個人演出，也參與世界各地音樂節的日本津輕三味線演奏家Noriko Tadano，致力透過激發人心且具連結力的藝術創作展現獨特之美。在美國達人秀爆紅的NINI，使用阮、柳琴、三弦、電琵琶演奏，融合重金屬、搖滾和電子舞曲等音樂風格，跨越文化和音樂的界限。

    文化處表示，今年半島世界歌謠祭以「半島來辦桌」為策展主題，是一場結合彈撥樂器與民謠搖滾的音樂大辦桌，有8國音樂團體齊聚的「世界音樂盛會」、半島舞台特製節目「半島上菜秀」、民謠全國大賽、「阿嬤來唱歌」民謠專場，以及特色市集、國際交流工坊與民謠小旅行等系列活動，歡迎各地遊客來恆春西門廣場聽音樂、鬥鬧熱，感受南國熱情。

    半島世界歌謠祭10月18日晚上7時的主秀節目，由金曲歌手戴曉君擔任音樂總監。（屏東縣政府提供）

