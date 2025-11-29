為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    扯！香港宏福苑大火128死 前高級公務員協會仍開晚宴享樂被罵爆

    2025/11/29 10:50 即時新聞／綜合報導
    香港宏福苑大火死傷慘重，前高級公務員協會仍舉行晚宴宣傳立法會選舉。（法新社）

    香港宏福苑大火死傷慘重，前高級公務員協會仍舉行晚宴宣傳立法會選舉。（法新社）

    香港新界大埔宏福苑大火造成128死、200人下落不明，特首李家超宣布暫停12月7日立法會改選的各種活動，孰料前高級公務員協會仍於28日舉行晚宴宣傳選舉，不僅提供豪華菜色還有「蒸魚」，讓人聯想到被困在火場裡的罹難者，在網路上旋即被罵翻。

    綜合港媒報導，前高級公務員協會第32屆周年大會暨晚宴大螢幕上，顯示出「全心全意支持2025立法會換屆選舉」的字樣，立法會主席梁君彥也有出席，在致詞時指稱其所屬政黨香港經濟民生聯盟（建制派）這次派出14人參選，可見現場充滿了政治氣氛。

    宴會上則有鹽燒南非鮑魚、古法蒸龍躉、姬松茸燉響螺湯等菜色，同時還有紅酒招待。不過，諷刺的是，晚宴螢幕一度出現哀悼宏福苑大火殉職消防員何偉豪的字樣，但台下與會者都在把酒言歡、享用美食。

    香港網友們看到消息後怒不可遏，痛斥這根本是「白事當紅事做」、「官門酒肉臭，樓有燒死骨」、「不得好死」、「吃這樣容易中風」；還有人感嘆梁君彥等出席人士笑容滿面，可見他們毫不關心有那麼多人被燒死。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

