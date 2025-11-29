為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中配徐春鶯羈押禁見 吳靜怡：揭「新住民、兩岸婚姻、台灣政黨」為主軸的紅色蜘蛛網

    2025/11/29 10:23 即時新聞／綜合報導
    民眾黨新住民委員會主委徐春鶯。（資料照）

    民眾黨新住民委員會主委徐春鶯涉受中方資助、指示，為台北市長候選人黃珊珊、總統候選人柯文哲站台造勢，法院審理後裁定羈押禁見。對此，媒體人吳靜怡表示，徐春鶯案揭露的，是一張以「新住民、兩岸婚姻、台灣政黨」為主軸的紅色蜘蛛網，台灣過去談統戰只有抽象概念，這次是具體行為、具體組織、具體人物，無論政治人物到底是被染紅、被養紅，甚至只是想紅，都可能讓政黨走進中國的統戰節奏裡。

    吳靜怡在臉書PO文表示，徐春鶯不是民眾黨的唯一個案，更是台灣政黨落入紅色蜘蛛網的證據鏈之一，柯文哲到底是被染紅、被養紅，還是只是想紅？媒體揭露民眾黨新住民委員會主委徐春鶯被收押禁見，罪名不是一般的政治資助，而是涉及受中方指示、受中方資助，替柯文哲、黃珊珊站台，更重要的是，檢調掌握的「中方」來源可能指向中國的統戰系統核心「民革」（中國國民黨革命委員會），但檢調沒有正面回應。

    吳靜怡指出，徐春鶯遭收押禁見，是反滲透法上路5年來最具「系統性證據」的案例，她的角色，不是單純替民眾黨站台的新住民，而是與中國統戰部、民革系統、兩岸婚姻統戰網絡高度重疊的節點，徐春鶯所牽出的問題更指向民眾黨領袖柯文哲，柯文哲為什麼會想把徐春鶯放入不分區名單？究竟是被染紅、被養紅，還是自己為了聲量「想紅」？

    吳靜怡續指，馬治薇收中資案是民眾黨第一個「統戰金流風暴」，接受中國大陸地區資助美元及虛擬貨幣，參選立法委員並回傳國安單位名片及「中央各機關國會聯絡名冊」等，但她絕非民眾黨唯一的一個，徐春鶯案揭露的，是一張以「新住民、兩岸婚姻、台灣政黨」為主軸的紅色蜘蛛網，利用新住民團體作為第一層關係鏈，再用兩岸婚姻家庭網絡作為情感與社會滲透，將統戰文化用「回娘家、回家」交流活動作為合法化包裝，接著，最終進入政黨與選舉現場，用代表新住民的身份為民眾黨總統參選人柯文哲站台，這些種種佈局，甚至能夠影響在立法院的相關法案達到終極目標！

    吳靜怡分析，根據國際研究機構的分析，中國對外影響策略已經從傳統的「影響民意」轉向更深層的「滲透第三勢力與新興政黨」，而台灣被視為最明顯的試驗場，這一轉變旨在透過多層面的公開與隱蔽操作，削弱台灣的內部凝聚力、干涉政治進程，並推進統一議程。

    吳靜怡直言，台灣過去談統戰只有抽象概念，這次是具體行為、具體組織、具體人物，無論政治人物到底是被染紅、被養紅，甚至只是想紅，都可能讓政黨走進中國的統戰節奏裡，台灣必須小心，不是誰被滲透，而是整個民主制度能否抵抗一張又一張紅色蜘蛛網。

