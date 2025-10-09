花1萬多修車竟抽中新車！彰化福興女成GO購頭獎幸運星

縣長王惠美親自上陣抽出汽車大獎，當場撥電話通知得主，幸運兒接到電話很冷靜，王惠美炒熱氣氛。（記者張聰秋攝）

修車也能抽中新車！「2025彰化GO購」第一次消費抽獎活動今天（9日）在縣府中庭開獎，氣氛緊張又熱鬧。壓軸最大獎「SUZUKI NEW SWIFT（黃灰色）」汽車，由住在福興鄉的施小姐幸運抽中！她只是在中部汽車鹿港營業所修車保養，花了1萬1590元，沒想到成了抽出首部汽車的超級幸運兒。

縣長王惠美親自上陣抽出大獎，當場撥電話通知得主。電話接通後，王惠美笑著自我介紹，「我是縣長王惠美！」連說兩次確認身分後問，「妳有沒有很訝異縣長打給妳？」施小姐一時愣住才回，「嗯！對，我是。」當王惠美告訴她「妳中了汽車！」她很平靜停頓了一下說「真的喔！」縣長笑回，「是不是不太相信？這可是中了汽車大獎，恭喜妳！」

請繼續往下閱讀...

這次共送出593個獎項，除了市值約70多萬元汽車外，還有1名黃金條塊得主、30名萬元大禮包、536名現金獎及25名雲端發票獎。活動全程直播，由律師與政風人員在場見證。

抽獎活動從今年9月1日持續到11月30日，登錄期限至12月2日，根據經濟暨綠能發展處統計，截至昨（8）天為止，登錄發票金額已近4億元、抽獎筆數超過18萬7000筆。接下來二波抽獎將在11月6日、12月16日，會再送出2台汽車及更多好禮。

只要在縣內800多家合作店家消費，或參加「2025台灣設計展」、「彰化馬拉松嘉年華」、「媽祖祈福文化節」等活動，消費達標都能多拿一組抽獎序號。

縣府提醒，中獎名單將公布於活動官網，並發送簡訊與電子郵件通知。領獎者須在公告14天內，依指示上傳身分證、發票及存摺影本。經綠處特別強調，縣府人員不會要求操作ATM或轉帳，遇到可疑電話務必撥165防詐專線查證，別讓詐騙集團有機可乘。

2025彰化GO購首波抽獎抽出全新SUZUKI NEW SWIFT汽車1台，市值約70多萬元。（記者張聰秋攝）

活動持續到今年11月30日，登錄發票截止到12月2日。（記者張聰秋攝）

消費活動持續中，接下來還有2次抽汽車的機會。（記者張聰秋攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法