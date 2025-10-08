10/08 各報重點新聞一覽

因應美國政府需求及深化台美交流，陸委會擬派任處長級、熟稔中國議題的高階公務員駐美。（資料照）

自由時報

因應美需求 陸委會擬提升駐美層級

中國軍武霸權擴張，美方關切台海議題。據透露，因應美國政府需求及深化台美交流，政府擬提升我國駐美代表處的官員層級，陸委會擬派任處長級（簡任十一職等以上）、熟稔中國議題的高階公務員駐美，強化台美合作量能。

自由日日Shoot》北投農會選舉涉行賄 國民黨北市議員陳重文父子起訴

國民黨台北市議員陳重文，為確保父親陳思宗順利當選北投區農會理事長，去年底涉嫌密集對多名農會理事行賄，包括贈送高價威士忌洋酒，以換取選票承諾。士林地檢署昨偵結，依違反農會法「交付財物罪」起訴陳氏父子二人，至於受贈的其餘理事則予以緩起訴。

外籍漁工工資墊償機制 明年上路

外籍漁工遭欠薪的消息頻傳，不僅重創台灣遠洋漁業國際聲譽，甚至被外界質疑涉及強迫勞動。為維護外籍漁工權益，農業部漁業署預告，未來遠洋漁業業者將依照風險等級提撥工資墊償準備金到專戶，不加入者將不再發給遠洋漁業作業許可，預計明年元旦起全面施行。

聯合報

輝達台灣總部卡關…北市提T12備案 願幫助整合私地

輝達台灣總部進駐北士科Ｔ17、Ｔ18「卡關」，北市府昨與輝達總部協商，提出替代方案是北士科Ｔ12基地，並參考「公辦都更」以公私共同開發方式，幫忙整合私地，符合輝達三公頃以上需求，輝達也向北市府表達願帶回研究。

發現量子奇異特性 英法美3學者摘諾貝爾物理獎

今年諾貝爾物理學獎得主七日出爐，克拉克、德沃雷、馬丁尼斯等三名在美國從事研究的學者共同獲獎，以表彰其在電路中發現宏觀量子力學穿隧效應與能量量子化。評審團說，其發現提供開發下一代量子科技的機會，包括量子密碼學、量子電腦和量子感測器。

中國時報

賴：台若被併吞 將衝擊美利益

國慶前夕，賴清德總統日前接受美國保守派意見領袖賽斯頓（Buck Sexton）專訪時，被問及若有機會與美國總統川普對話討論台海情勢，希望讓川普知道什麼？賴清德說，印太區域情勢逐漸緊張，當台灣被併吞後，中國會更有力量與美國在國際上競爭，改變以規則為基礎的國際秩序，最後也會衝擊到美國的本土利益。

英法美3學者 獲諾貝爾物理學獎

2025年諾貝爾物理學獎7日揭曉，由英國學者克拉克（John Clarke，83歲）、法國學者德沃雷（Michel H. Devoret，72歲）及美國學者馬丁尼斯（John M. Martinis，67歲）獲得，以表彰他們「在電路中發現宏觀量子力學穿隧效應及能量量子化」，為開發下一代量子技術提供機遇，包括量子密碼學、量子電腦和量子傳感器。

