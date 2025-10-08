外籍漁工工資墊償機制 明年上路

農業部漁業署預告，未來遠洋漁業業者將依照風險等級提撥工資墊償準備金到專戶，不加入者將不再發給遠洋漁業作業許可，預計明年元旦起全面施行。圖中船隻與新聞事件無關。（資料照）

遠洋業者依風險等級提撥墊償準備金

外籍漁工遭欠薪的消息頻傳，不僅重創台灣遠洋漁業國際聲譽，甚至被外界質疑涉及強迫勞動。為維護外籍漁工權益，農業部漁業署預告，未來遠洋漁業業者將依照風險等級提撥工資墊償準備金到專戶，不加入者將不再發給遠洋漁業作業許可，預計明年元旦起全面施行。

不加入者將不發給作業許可

我國遠洋漁船近千艘，外籍漁工人數約一萬五千名，外籍漁工過去常遭人力仲介巧立名目收招募費用，甚至還遭惡劣船東欠薪，為保障外籍漁工權益，漁業署預告修正相關辦法，遠洋漁船經營者皆須加入工資墊償機制，並規定船東不可留置船員身分證件，仲介等也不可收取招募等費用。

請繼續往下閱讀...

漁業署組長薛博元說明，該機制將遠洋業者分為高、中、低、無風險四級，風險等級會依薪資結算等方式界定。

薛博元表示，每個月都會固定給付外籍漁工薪水為無風險者，可不用繳納墊償金；每三個月結清全額薪資給外籍漁工的是低風險業者，聘僱外籍漁工每船每年依人數繳納台幣至少一萬元為墊償準備金；薪資部分匯款，部分進港再結清，且每月給付薪資不到原定薪資六成者為中風險，船東須每月依外籍漁工人數每人匯款二百美元到外籍漁工薪資專戶，加上每年每船依人數至少二萬元台幣的墊償金；進港後才結清薪資為高風險者，每年每船墊償準備金至少五萬元。

薛博元指出，墊償準備金由公協會或漁會管理，並訂定收支管理辦法，今年六月起已陸續舉辦產業團體說明會。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法