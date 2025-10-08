為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    自由日日Shoot》北投農會選舉涉行賄 國民黨北市議員陳重文父子起訴

    2025/10/08 05:30 記者劉詠韻／台北報導
    台北市北投區農會理事長選舉，國民黨台北市議員陳重文父子涉行賄遭起訴。（資料照）

    陳重文助父拜票 贈高價洋酒

    國民黨台北市議員陳重文，為確保父親陳思宗順利當選北投區農會理事長，去年底涉嫌密集對多名農會理事行賄，包括贈送高價威士忌洋酒，以換取選票承諾。士林地檢署昨偵結，依違反農會法「交付財物罪」起訴陳氏父子二人，至於受贈的其餘理事則予以緩起訴。

    違反農會法「交付財物罪」

    起訴指出，陳思宗曾任北投區農會第十三屆理事及第十四屆監事，並於今年二月當選北投區農會第十五屆理事，為維持家族在北市士林、北投地區政治影響力，陳思宗決意角逐理事長，陳重文則協助父親安排拜票事宜，包括事前查詢理事住址、致電約見及提醒攜帶禮品；三月陳思宗由理事互選當選理事長。

    檢方調查，父子兩人合謀，對當選理事有極高可能的鄭、詹、何、吳四人贈送價值二千五百至三千元不等的「勞德老爺」威士忌洋酒禮盒，以換取選票承諾，去年十二月卅一日，陳重文先以不知情人士的手機致電各理事，隨即由助理駕車載送父子到理事住所進行拜訪，鄭男當場收下洋酒並承諾投票；何、吳二人則因顧及法律問題，事後退還禮盒；詹則將禮盒置於庭院。

    陳思宗、陳重文雖辯稱僅陪同拜訪，或認為同額競選無人競爭，但檢方調查發現，理事長選舉無提名登記程序，每位理事皆為理事長候選人，且投票單上列有所有理事，父子二人仍有透過贈送洋酒影響選票的動機；多位證人包括農會總幹事、理事及拜訪對象皆證實陳氏父子確有交付禮品及拜票行為，並事前安排協調，因此認定父子檔密集行賄，依違反農會法起訴。

