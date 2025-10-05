番路柿鄉魅力無法擋！ 柿子節吸引逾5萬人潮帶來2500萬元商機

柿鄉魅力綻放，嘉義縣番路農會柿子節人潮爆棚。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣番路柿子節4日起一連兩天在農會「飲冰柿茶集」舉行，兩天的活動吸引超過5萬人次熱情參與，絡繹不絕的人潮不僅現場大採購，也帶動周邊的商機，柿子節估計為全鄉帶來約2500萬元的產值，展現地方農業與觀光結合的強大能量。

立法委員蔡易餘、陳冠廷都到場力挺，肯定番路鄉農會多年來推動農業升級的成果。蔡易餘表示，番路農會從柿子加工到副產物再利用，開發出柿果子冰淇淋、柿葉茶、茶燒米菓與柿葉研萃洗沐系列，展現地方創新力。強調農會推動的冷鏈加工廠擴建計畫將是未來產業升級的關鍵，承諾持續向中央爭取經費，協助農民穩定收益、創造更高附加價值。

請繼續往下閱讀...

農糧署南區分署長賴明陽指出，番路柿子品質與產量皆居全台之冠，農糧署將持續在冷鏈系統、產銷輔導及品牌推廣上提供協助，讓番路農產品走向國際市場。

農會總幹事趙幸芳表示，經過多年努力，柿子相關產品已獲得消費者高度肯定，以主力產品柿餅為例，以往冷凍櫃經常是滿滿的柿餅，去年則是在製作期間就湧入購買潮，冷凍櫃往往空蕩蕩，今年更升級到預購就滿單，網路銷售平台顯示缺貨中。買氣愈來愈旺，但今年受風災影響產量銳減，更出現前所未見的搶購潮。這次活動期間，有不少遊客在柿餅SPA加工坊外排隊等候，只為搶購剛出爐的柿餅。

現場推出粉專打卡送茶燒米菓、按讚分享抽五星級飯店住宿券、芝麻冰淇淋與「神木之約」啤酒試飲等趣味活動。

番路農會柿子節大人小孩一起吃柿子。（記者蔡宗勳攝）

柿子節的柿子商品炙手可熱。（記者蔡宗勳攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法