    首頁 > 生活

    今午國道15地雷路段一次看 國5預估塞到午夜24時

    2025/10/05 12:51 記者蔡昀容／台北報導
    國1北向335.6公里處，10月5日發生2輛小客車追撞事故。（高公局提供）

    國1北向335.6公里處，10月5日發生2輛小客車追撞事故。（高公局提供）

    今天（10月5日）是中秋節連續假期第2天，高速公路局預估，下午15國道路段較為壅塞。交通管理組分析，西部國道北向預估下午3、4點出現車潮，國1、國3預估晚間8點左右逐漸紓解；國5北向中午已陸續出現車潮，預估會塞到今天午夜12時。

    今天各地多雲到晴，尖峰時段將有大量旅遊車潮。高公局統計，今天截至上午11時，國道全線交通量為28.7百萬車公里，單日交通量預估115百萬車公里。

    高公局預估，今天下午重點壅塞路段為國1南向楊梅－頭份，北向西螺－埔鹽系統、南屯－后里、苗栗－湖口、圓山－大華系統；國3南向土城－關西，北向竹山－中興、草屯－霧峰、大山－香山、關西－大溪；國5南向南港系統－頭城，北向宜蘭－坪林；國4西向潭子系統－豐勢；國6西向舊正－霧峰系統；國10西向仁武－左營端等路段。建議國5南向用路人於下午5時後出發。

    另外，今天上午影響車流事故，上午10時19分國1北向335.6公里處2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里；10時40分於國1北向87.5公里處3輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里；10時44分於國1南向346.4公里3輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵5公里；11時5分於國1北向350.4公里處2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵4公里。高公局表示，事故均已排除。

