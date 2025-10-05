秋日粉紅大道！新北淡水、三峽美人樹盛開

淡水奎柔山路美人樹約開8-9成。（記者羅國嘉攝）

秋季限定的浪漫粉紅花海正悄悄登場！新北市綠美化環境景觀處推薦兩大賞花私房景點，如淡水奎柔山路與三峽安溪翠堤，正值美人樹盛開時期，它屬木棉科的落葉喬木，既可賞花又可遮蔭，其優雅獨特的樹型及開花時亮眼的桃粉紅色大型花朵掛滿樹冠，為秋日街景增添夢幻甜美氣息，被譽為「秋日美人櫻」，也被稱為絲棉樹或酩酊樹。

景觀處長林俊德指出，淡水奎柔山路（北8鄉道）是市府推動綠美化的成功案例之一，在在地居民與志工的細心維護下，成為熱門美人樹景點。沿線約2公里共種植300多株美人樹，每到花期，桃粉大道隨風搖曳如花毯般浪漫。民眾可順遊三芝田心子，拍攝水田夢幻倒影與金針花景觀，一次收集多重美景。

另外，三峽「安溪翠堤」則以約350公尺的堤防美人樹花道吸引遊客，桃紅與粉色花朵繽紛綻放，還有稀有白花品種點綴，宛如走進浪漫畫卷，成為在地賞花秘境。

林俊德表示，美人樹花期長，整個秋天都能在新北市各地欣賞其美麗蹤影，市民與遊客趁花期出遊，也提醒外出務必注意防曬、防蚊與補充水分，共同維護自然環境，讓美景永續。即時花況資訊可追蹤FB「賞花快報」粉絲專頁。

三峽「安溪翠堤」美人樹盛開。（記者羅國嘉攝）

