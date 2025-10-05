為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    秋日粉紅大道！新北淡水、三峽美人樹盛開

    2025/10/05 11:11 記者羅國嘉／新北報導
    淡水奎柔山路美人樹約開8-9成。（記者羅國嘉攝）

    淡水奎柔山路美人樹約開8-9成。（記者羅國嘉攝）

    秋季限定的浪漫粉紅花海正悄悄登場！新北市綠美化環境景觀處推薦兩大賞花私房景點，如淡水奎柔山路與三峽安溪翠堤，正值美人樹盛開時期，它屬木棉科的落葉喬木，既可賞花又可遮蔭，其優雅獨特的樹型及開花時亮眼的桃粉紅色大型花朵掛滿樹冠，為秋日街景增添夢幻甜美氣息，被譽為「秋日美人櫻」，也被稱為絲棉樹或酩酊樹。

    景觀處長林俊德指出，淡水奎柔山路（北8鄉道）是市府推動綠美化的成功案例之一，在在地居民與志工的細心維護下，成為熱門美人樹景點。沿線約2公里共種植300多株美人樹，每到花期，桃粉大道隨風搖曳如花毯般浪漫。民眾可順遊三芝田心子，拍攝水田夢幻倒影與金針花景觀，一次收集多重美景。

    另外，三峽「安溪翠堤」則以約350公尺的堤防美人樹花道吸引遊客，桃紅與粉色花朵繽紛綻放，還有稀有白花品種點綴，宛如走進浪漫畫卷，成為在地賞花秘境。

    林俊德表示，美人樹花期長，整個秋天都能在新北市各地欣賞其美麗蹤影，市民與遊客趁花期出遊，也提醒外出務必注意防曬、防蚊與補充水分，共同維護自然環境，讓美景永續。即時花況資訊可追蹤FB「賞花快報」粉絲專頁。

    三峽「安溪翠堤」以約350公尺的堤防美人樹花道吸引遊客，桃紅與粉色花朵繽紛綻放，還有稀有白花品種點綴，宛如走進浪漫畫卷，成為在地賞花秘境。（記者羅國嘉攝）

    三峽「安溪翠堤」以約350公尺的堤防美人樹花道吸引遊客，桃紅與粉色花朵繽紛綻放，還有稀有白花品種點綴，宛如走進浪漫畫卷，成為在地賞花秘境。（記者羅國嘉攝）

    三峽「安溪翠堤」以約350公尺的堤防美人樹花道吸引遊客，桃紅與粉色花朵繽紛綻放，還有稀有白花品種點綴，宛如走進浪漫畫卷，成為在地賞花秘境。（記者羅國嘉攝）

    三峽「安溪翠堤」以約350公尺的堤防美人樹花道吸引遊客，桃紅與粉色花朵繽紛綻放，還有稀有白花品種點綴，宛如走進浪漫畫卷，成為在地賞花秘境。（記者羅國嘉攝）

    三峽「安溪翠堤」美人樹盛開。（記者羅國嘉攝）

    三峽「安溪翠堤」美人樹盛開。（記者羅國嘉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播