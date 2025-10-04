為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    宜蘭高中4生挺進奧林匹亞 其中1人拿到選訓營資格

    2025/10/04 10:33 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭高中校長洪光賢（左起）和林冠伶、指導老師楊明雯合影。（宜蘭高中提供）

    宜蘭高中校長洪光賢（左起）和林冠伶、指導老師楊明雯合影。（宜蘭高中提供）

    宜蘭高中吳羽翃、曾柏承、蔡定融等3生，以「北迴鐵路和仁至崇德段0403地震後中斷災害分析」，榮獲高中地理奧林匹亞全國專題論文組銅牌，另1名數理資優班學生林冠伶，則進入歐洲女子數學奧林匹亞全國選訓營，將有機會為台灣爭光奪牌。

    宜中學生吳羽翃、曾柏承、蔡定融，在地理科老師周士堯指導下，投入0403花蓮大地震分析，呈現地質在地震後破碎，導致落石、土石流不斷，台鐵中斷後因應及進行改線等評估，準備時間短，從論文審題到投入研究，最終展出過程充滿挑戰。

    吳羽翃等人表示，研究領域主要著重北迴鐵路運行，但看到近日光復鄉災情慘重，也不忘要為光復加油，期待光復再現昔日平靜，未來也會投入相關研究，為社會盡一份心力。

    另外，宜中數理資優班連續2年培育歐洲女子數奧台灣代表選手，繼林昀臻於去年、今年分別榮獲世界銀牌與銅牌佳績後，林冠伶也在老師楊明雯指導下，跟隨學姐腳步進入2026歐洲女子數奧台灣代表選訓營，將繼續挑戰，為台灣、宜蘭爭光。

    宜中校長洪光賢說，感謝林燈文教基金會等單位挹注數理科學教育，也謝謝校友中央大學數學系副教授俞韋亘的奔走下，籌辦東區數奧研習營等各項研習，邀請宜花學子一起研究討論，提升各項競賽的優異表現。

    宜蘭高中校長洪光賢（左起）和蔡定融、吳羽翃、曾柏承及指導老師周士堯合影。（宜蘭高中提供）

    宜蘭高中校長洪光賢（左起）和蔡定融、吳羽翃、曾柏承及指導老師周士堯合影。（宜蘭高中提供）

