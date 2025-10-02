台中營養午餐免費要30億 林德宇籲盧秀燕：再加16億就可落實

林德宇指台中市營養午餐全面免費1年預算要30億元，現行午餐補助政策14億元，預算差額16億元，呼籲市長盧秀燕在任內最後1年任內實施。（記者蔡淑媛攝）

針對台中市學生營養午餐全面免費，民進黨議員林德宇今（2日）在議會質詢指台中市營養午餐全面免費1年預算要30億元，現行午餐補助政策14億元，預算差額16億元，呼籲市長盧秀燕在任內最後1年任內，能再加上16億元的預算，台中市營養午餐全面免費的政策就可以落實，希望這樣的聲音市長能夠聽見，也能夠回應家長跟學童的期待。

國民黨議員陳政顯則說，營養午餐要不要全面免費，中央與市府對於財劃法側有爭議下，市府擔心增加預算實施營養午餐免費，會不會兩頭空，他則是要求再營養午餐能多補助一此，現在市府補助餐費5元、水果3元，現行餐50元，要讓業者煮出可口的餐很有限，如果能再多補助5元，一年預算增加2.6億。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕則指，現在財源不穩，希望中央明年預算能進來，或是不要砍掉這麼多，她也希望讓營養午餐好一點，之後可以考慮。

林德宇強調，不管財源如何，市長今天若有想要做，就有本事去找財源，事在人為；如果今天不想做，不管台中市統籌分配稅款增加多少，盧市長也還是不會去做，他再三向市長拜託，營養午餐全面免費1年30億元的預算，跟現在補助14億元只差16億元，其實預算再去調挪就有了，就看盧市長最後1年任內有沒有辦法把政策的美意嘉惠學生，讓美名留在盧市長身上。

民進黨議員周永鴻也爭取中市學童營養午餐免費，強調學童發展應擺第一，並反駁市長盧秀燕稱免費營養午餐國立學校也沒有、不是法定福利等說法是邏輯不通，而是中市府自行規劃執行的補助項目。

針對議員爭取學生營養午餐免費，盧秀燕則指，現在財源不穩，希望中央明年預算能進來，或是不要砍掉這麼多，她也希望讓營養午餐好一點，之後可以考慮增加補助。（記者蔡淑媛攝）

周永鴻也爭取中市學童營養午餐免費，強調學童發展應擺第一。（記者蔡淑媛攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法