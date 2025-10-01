桃園國慶升旗典禮移師風禾公園 「黑貓教官」蔡盛雄領唱國歌、70隻黑貓公仔現蹤

曾執行黑貓中隊任務的教官蔡盛雄，將擔任2025年桃園國慶升旗典禮國歌領唱人。（資料照，記者鄭淑婷攝）

2025年桃園雙十國慶升旗典禮，10月10日日上午8點於桃園區風禾公園舉行，今年以「國慶齊聚‧桃園永續」為主題，結合黑貓出任務亮點，首度將活動移師親子公園，並有70隻黑貓中隊公仔陪伴民眾升旗，活動已於今（1）日上午10點10分開放線上報名，名額限量1010人，成功報名即可獲得時下最夯「曬娃包」，民眾國慶日當天參與升旗，就有機會抽中限量100件黑貓T恤。

市長張善政今（1）日主持市政會議，公布桃園雙十國慶典禮及國慶月活動內容，他表示，今年升旗典禮領唱陣容龐大，包括曾任黑貓中隊飛行員的「黑貓教官」蔡盛雄、桃園優秀棒球選手李宗賢、勇奪2025丹麥喬陵蘭手球國際分齡賽冠軍的元生國小小將，以及在2025世界警消運動會摘下3金3銀2銅的消防人員，跨越歷史、體育、教育與公共安全領域人才齊聚。

請繼續往下閱讀...

其中，最受矚目的領唱人蔡盛雄，是黑貓中隊的一員，他用青春及生命守護國家安全，此次站上國慶舞台領唱國歌，也期盼喚起空軍忠勇軍風及保國衛民的輝煌榮耀，而黑貓中隊是我國空軍史上最具傳奇色彩的高空偵察中隊，由於任務多在夜間進行，並以1人1機出巡，因此得名「黑貓」，中隊肩負冷戰時期台美合作的「快刀計畫」，自1961年至1974年共執行220次任務。

民政局長劉思遠表示，今年升旗活動亦結合黑貓出任務亮點，將原駐守航空城博物館的黑貓中隊移師風禾公園組成升旗小隊，70隻黑貓公仔將陪伴市民一起升旗，呈現數大便是「萌」的可愛畫面，讓國慶變身最萌親子派對，現場另規劃「黑貓打卡互動區」民眾只要與黑貓合影並上傳社群平台，就能獲得限量黑貓氣球，數量有限、發完為止，升旗典禮當天還有許多精彩節目，包含陸軍專科學校戰鼓、新興高中儀隊表演、集點闖關、魔幻小丑表演、川劇變臉、勁歌熱舞等。

張善政表示，除了國慶升旗典禮，「國慶月」活動不停歇，農業局將在大園溪海休閒農業區種植國旗圖騰草花，文化局10月起陸續在馬祖新村、太武新村、憲光二村及龜山眷村故事館舉辦國慶系列活動，觀旅局10月10日舉辦慈湖觀光活動，交通局去年大受歡迎的國旗小綠人交通號誌，也將再次跟民眾見面，讓桃園處處都能感受國慶氣氛。

桃園市長張善政1日公布桃園雙十國慶典禮及國慶月活動內容，神秘的黑貓中隊是今年一大亮點。（桃市府提供）

桃園市長張善政1日公布桃園雙十國慶典禮及國慶月活動內容，神秘的黑貓中隊是今年一大亮點。（桃市府提供）

桃園市長張善政1日公布桃園雙十國慶典禮及國慶月活動內容。（記者鄭淑婷攝）

桃園市長張善政1日公布桃園雙十國慶典禮及國慶月活動內容。（記者鄭淑婷攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法