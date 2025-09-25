為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗栗看守所辦中秋懇親 收容人與家屬共享佳節溫情

    2025/09/25 15:30 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗看守所辦理懇親活動現場笑聲與關懷問候此起彼落，氛圍真摯溫馨。（圖由苗栗看守所提供）

    苗栗看守所辦理懇親活動現場笑聲與關懷問候此起彼落，氛圍真摯溫馨。（圖由苗栗看守所提供）

    中秋節將屆，矯正署苗栗看守所辦理系列懇親活動，自9月23日起展開電話懇親，讓605名收容人透過聲音與家人溫情問候；今（25）日則是面對面懇親，明天則安排少年收容人面對面懇親，盼藉增進家庭情感聯繫，強化收容人家庭支持功能，讓收容人出所後回歸常軌、重新出發。

    苗栗看守所表示，面對面懇親會場中，所方除準備茶水招待，更特別提供所內烘焙班學員親手製作的蛋黃酥及綠豆椪，讓佳節氛圍更添溫暖。現場並由陶笛班演奏樂曲，營造溫馨氛圍。所長江慶隆也出席向全體與會家屬與收容人致上佳節祝福，並勉勵收容人要重新做人，不要辜負家人的殷切期盼。

    活動現場笑聲與關懷問候此起彼落，氛圍真摯感人。其中，收容人阿琦因年少不懂事涉及強盜案件而入所，但他的奶奶從未缺席懇親活動，總是獨自搭車前來探望，表達深切關懷。阿琦為不辜負奶奶的期待，自入所以來積極參與各項教化及文康活動，並屢獲佳績，管教人員對其改變亦多所肯定，讓奶奶備感安心，也感謝所方對教化上的用心。

    苗栗看守所表示，中秋節是闔家團圓的重要節日，透過懇親活動串起了親情連結，讓收容人與家屬共享天倫之樂，不僅有助於收容人心境調適，更能成為其重新出發的重要力量。

    所長江慶隆出席向全體與會家屬與收容人致上佳節祝福。（圖由苗栗看守所提供）

    所長江慶隆出席向全體與會家屬與收容人致上佳節祝福。（圖由苗栗看守所提供）

    中秋節將屆，矯正署苗栗看守所辦理系列懇親活動，強化收容人家庭支持功能，讓收容人出所後回歸常軌、重新出發。（圖由苗栗看守所提供）

    中秋節將屆，矯正署苗栗看守所辦理系列懇親活動，強化收容人家庭支持功能，讓收容人出所後回歸常軌、重新出發。（圖由苗栗看守所提供）

