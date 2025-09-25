嘉義愛心送花蓮！嘉邑行善團機具救災 嘉義城隍廟捐100萬

嘉義市嘉邑行善團機具進入花蓮救災。（嘉邑行善團提供）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重傷亡，嘉義市各界救災送暖，嘉義市嘉邑行善團車隊、機具昨晚出發，今天上午抵達光復鄉，重機具立即進行救災，而嘉義城隍廟慈善會今天更宣布捐款100萬元協助光復鄉急難救助，嘉義市長黃敏惠也宣布捐出1個月的薪資救災。

嘉邑行善團理事長鄭秀玉、總幹事蔡坤章等超過百人前往花蓮救災，約4、50輛救援車輛及重型機具如大型挖土機、抓斗機、山貓及水車等，協助災後清理泥沙、搬運廢棄物等；花蓮縣環保局長饒慶龍說，光復鄉災情嚴重，當地人力與機具有限，行善團前來支援，對災區居民是一大助力，對於災後環境清理及家園重建發揮關鍵作用，花蓮縣府會與行善團合作加速復原。

請繼續往下閱讀...

嘉義市長黃敏惠今天參與迎孔平安遶境時為花蓮縣祈福，提到嘉義市在七月時曾歷經丹娜絲風災，感謝當時花蓮縣等全台13縣市在第一時間伸出援手，協助嘉義市，對於此次花蓮縣的災情更加感同身受，市府在花蓮縣傳出災情後，第一時間透過消防局與花蓮縣政府聯繫，已完成救災人物力及資源盤點，並持續與花蓮縣政府保持對接，了解當地需求。

黃敏惠說，嘉義市過去曾受花蓮縣幫助，希望在花蓮縣有需要的此刻，大家互相照顧，盼為這片土地帶來更和諧安定的力量，願花蓮平安，只要平安，一定就有力量再站起來。

嘉義市嘉邑行善團理事長鄭秀玉（右3）等到花蓮救災。（嘉邑行善團提供）

嘉義市長黃敏惠（左4）進行迎孔平安繞境時為花蓮縣祈福。（記者林宜樟攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法