早預言花蓮堰塞湖災難！「馬太鞍祖靈求救」貼文爆紅

馬太鞍溪上游堰塞湖溢堤，下游的光復鄉淹大水。（民眾提供）

2025/09/23 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕樺加沙颱風雖逐漸遠離，但外圍環流仍為花蓮帶來超大豪雨，馬太鞍溪上游堰塞湖今（23日）下午溢堤，大量洪水往下游衝，將馬太鞍溪橋沖毀，光復鄉也大淹水成重災區。消息曝光後，一個多月前一篇分享花蓮阿美族祭司，接獲「馬太鞍祖靈求救」的貼文如今爆紅，因為當時就預言馬太鞍溪堰塞湖的災難。

樺加沙外圍環流帶來的強降雨，造成馬太鞍溪上游堰塞湖溢堤，今天下午2點50分左右發生壩頂溢流，約莫半小時後洪水抵達下游台9線馬太鞍溪橋，大水漫過馬太鞍溪堤防，濁流滾滾將馬太鞍溪橋整個沖斷，隨後從堤防往外漫流，光復鄉瞬時被夾雜泥沙的「黑水」淹沒，相關影片和照片在網上瘋傳，目前救災工作正如火如荼展開。

與此同時，今年8月14日一位網友在Threads上分享，「來自花蓮馬太鞍祖靈的求救」的貼文被翻出，文章講述當時馬太鞍阿美族舉辦豐年祭，祭司傳達來自祖靈的訊息，「祭司開天眼後，祖靈阿公阿嬤先不提豐年祭，而是急著提醒族人『馬太鞍溪上游的堰塞湖將會大潰堤』，祖靈阿公說，大家以為颱風已經走了平安了，但其實堰塞湖水庫那邊早有裂縫……」

「祖靈說：從今天開始連續三天（8/15-8/17），若這三天有一天下大雨，馬太鞍溪上游的堰塞湖將會大潰堤，祖靈阿公甚至預言，若真的潰堤，將會造成大興村、鳳林鎮、馬太鞍部落有巨大衝擊，甚至造成嚴重傷亡，祖靈也提醒山上的族人務必注意，尤其是第三天晚上，不要熟睡，不要輕忽，注意山上的聲音變化，像是土石流或是大石塊鬆脫，都一定要非常小心！」

雖然該篇貼文提到的災害，發生時間差了一個多月，但馬太鞍溪堰塞湖溢堤造成慘重災情的消息曝光後，這篇貼文還是受到網友熱議，「記得這篇文，今天回來回顧」、「朝聖！真通靈了！」、「祖靈預言成真了」、「雞皮疙瘩都起來了」、「這個我現在回來看起雞皮疙瘩，真的要好好聽自己祖靈的話」、「今天看到新聞整個頭皮發麻」、「不是不來，是延後了」、「祖靈是看得懂日期嗎？目前的確農曆八月啊！」、「這的確是祖靈的呼救文...」

一篇分享花蓮阿美族祭司接獲「馬太鞍祖靈求救」的貼文爆紅。（圖翻攝自Threads）

