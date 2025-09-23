黑洪水淹花蓮光復鄉！驚見軍卡遭沖走 居民坐「荒島」上超無助...

光復鄉市區內已成一片汪洋，路上的車子有大半截泡在水裡飄呀飄，還能看見軍卡也被湍流沖走。（民眾提供）

2025/09/23 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕樺加沙颱風雖逐漸遠離，但其外圍環流仍為花蓮帶來超大豪雨，縣內馬太鞍溪上游堰塞湖今天（22日）下午發生溢堤，夾雜大量泥沙的洪水往下游衝，直接將馬太鞍溪橋梁沖毀，光復鄉大平、大馬村市區也淹大水，路上的車子瞬間成泡水車，當地民眾拍攝的影片還能看到有一輛軍用卡車被洪水沖走，還有居民在「汪洋」中無助地坐在「荒島」上的悲催畫面，引發外界討論。

樺加沙外圍環流帶來的強降雨造成馬太鞍溪上游堰塞湖溢堤，今天下午2點50分左右發生壩頂溢流，約莫半小時後抵達下游台9線馬太鞍溪橋，大水漫過馬太鞍溪堤防，濁流滾滾將馬太鞍溪橋整個沖斷，隨後從堤防往外漫流，光復鄉瞬時被夾雜泥沙的「黑水」淹沒。

當地民眾拍下慘況PO網，影片中可以看到光復鄉市區內已成一片汪洋，路上的車子有大半截泡在水裡漂呀漂，軍卡也無法倖免於難，湍流直接將軍卡沖走，硬生生撞斷路牌。在地縣議員楊華美稍早也在臉書分享影片，可以看到大水已經淹了快一層樓高，一名女子坐在自家外牆上，無助地看著自己的家園被大水肆虐。

一名女子獨自坐在自家外牆上，無助地看著自己的家園被大水肆虐。（圖翻攝自楊華美臉書）

