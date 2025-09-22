機捷A7站尖峰時段通勤族擠爆 將擇1列直達車試辦「站站停」

議員陳雅倫日前與桃捷公司人員於清晨6點至8點前往機捷A7體育大學站現勘，要求桃捷儘速提出具體改善措施。（陳雅倫提供）

2025/09/22 12:22

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園龜山人口成長快速，機場捷運A7體育大學站每日尖峰時間「通勤族」擠爆，議員陳雅倫今（22）日於市議會質詢指出，日前與桃捷公司人員於清晨6點至8點前往現勘，要求儘速提出具體改善措施，包括長期增購列車等體質改善計畫；桃捷公司總經理莊英震答詢，已決定擇定早上7點40分從A8發車的803車次直達車試辦「站站停」，協助疏運尖峰候車人潮，未來將依實際成效再做調整。

陳雅倫表示，龜山人口成長快速，機捷量能不足已成迫切問題，現勘時向桃捷公司提出尖峰時段直達車站站停的建議，要求先行試辦以紓解客流壓力，桃捷公司也決定擇定早上7點40分從A8發車的直達車試辦站站停。

請繼續往下閱讀...

陳雅倫表示，試辦站站停或是調整班次，仍不足以根本解決問題，遠程需要增購列車等計畫來治本，根據最新統籌分配稅款，台北、新北分別增加400多億元，桃園也增加 295億元，3市增加的財源皆名列前茅，而這3個城市也是桃捷公司的3大股東，呼籲由桃市府出面，請副市長王明鉅代表桃園市，召集新北與台北共同商討經費分擔，儘速推動機捷體質改善計畫。

陳雅倫強調，龜山人口成長速度遠超過想像，捷運的量能若不提前規劃，不只居民受苦，產業發展也會受到嚴重限制，這是3市共同的責任，必須加快腳步。

莊英震表示，若要增購機捷列車，目前估計整體經費約需170億元。

議員陳雅倫日前與桃捷公司人員於清晨6點至8點前往機捷A7體育大學站現勘，要求桃捷儘速提出具體改善措施。（陳雅倫提供）

議員陳雅倫日前與桃捷公司人員於清晨6點至8點前往機捷A7體育大學站現勘，要求桃捷儘速提出具體改善措施。（陳雅倫提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法