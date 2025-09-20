被點名極端社會推手Cheap嗆：懶得鳥下弦鬼 網酸：證明了他很極端

網紅Cheap（見圖）透過影片分析罷免失敗的原因，在引起熱議之餘，也遭質疑用片面、去脈絡的資訊來數落公民團體，網紅林辰近日發布影片分析Cheap論述的問題，並指Cheap是極端社會推手。Cheap也不滿發文反嗆。（圖翻攝自臉書）

2025/09/20 14:46

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由公民團體發起的全台大罷免，最終以32：0全數失敗收場，網紅Cheap透過影片分析罷免失敗的原因，在引起熱議之餘，也遭質疑用片面、去脈絡的資訊來數落公民團體，網紅林辰近日發布影片分析Cheap論述的問題，並指Cheap是極端社會推手。對此Cheap也發文反嗆，稱林辰只是一個「下弦鬼」、實在懶得鳥他，並酸「笑死，一個會護航4X的人，說我極端？」

網紅林辰近日在YouTube發布一則題為「Cheap、百靈果、呱吉｜極端社會怎麼來的？」的影片，他在片中先是指出，Cheap先前稱做影片是為了討論罷免為什麼失敗，但卻不需要討論罷免為何開始，林辰質疑Cheap過於「化繁為簡」，雖然可以指出罷免活動中有哪些不正義、不道德的地方，但不能因此就將整個罷免活動總結為不正當。

林辰也以近期爆發的財劃法爭議為例，說明財劃法雖然確實該修，但修法過程充滿爭議，不僅在短時間內跑出8個版本，連同意的立委自身都不知道在表決什麼，連行政院提出覆議也都不看、直接否決，直到罷免結束後再回過頭來看，因為公式錯誤，有些縣市的經費甚至不增反減。

林辰也指出，除了財劃法，在罷免運動醞釀期間，還有藐視國會、國會擴權、砍預算、藍委跑去跟中國握手、為了罷免連署抄名冊偽造文書等多項爭議。他也強調，最後能夠有32比0的結果，是因為前面還有通過罷免連署的提案，最終的結果只能說明同意罷免的人不夠多，而不能因此就反推認為罷免沒有正當性。

隨後他也列出Cheap的3個問題，包含稻草人謬誤、可得行偏差、述諸嘲笑等，質疑Cheap用去脈絡、過度簡化的方式討論大罷免失敗，讓眾多民眾萌生「罷免好像只顧政治不顧民生」的想法，他也據此將Cheap定義為造成台灣輿論分立的分析者與參與者。

對此Cheap則在PTT發文回應，開頭便稱「其實懶得鳥他...充其量一個下弦鬼而已，還只是下五、下六這種等級。說我是極端的推手？笑死， 一個會護航4X的人，說我極端？」

Cheap也批評，「這些側翼總是講些詭異、詭辯的言論，聽起來毫無邏輯也不合常理。但他們不是講給你聽的，也沒要跟你溝通，他們只想顧那10%的同溫層，讓同溫層聽起來很爽，在32：0失敗後有一個抒發的出口，然後抱在一起取暖、自慰」。

Cheap也提到，「像是我說罷團太極端，把中間選民嚇跑了，馬上有一個連下弦都稱不上的側翼，做影片說：cheap不應該檢討罷團，因為他們很努力。靠北喔，那你不要檢討詐騙集團好了，他們也很努力騙人」，並指「極端的推手是誰？大家回想一下啦，以前的社會有這麼對立？」

Cheap也稱，「我整整一年來，頻道就只做一隻政治影片，就是大罷免那隻。也是在823後，不影響選舉結果後才發，內容主要是檢討罷免失敗的原因」。

這番內容再度引發網友熱議，有人認同他的說法，也有PTT鄉民在回文時質疑「林辰用堅定溫柔的語氣，平靜分析脈絡。而cheap卻是喜歡煽動情緒型，如果說邏輯東拼西湊，那結論一點意義都沒有」、「比起射箭再畫靶，林辰的思維模式更成熟與理性，坦白說這些製造極端的人不講邏輯、不看事實，卻能在網路拼命帶風向讓台灣人失去判斷，通過林辰梳理整個脈絡才知道他們多可怕」、「講得好像只有台派在出征別人一樣，阿滴被出征到照三餐出來鞭，到現在還是被鞭，你不會不知道吧」。

也有網友直言「他跳出來證明了林辰說他很極端這句話是正確的」、「他重複的驗證了他在做著林辰在影片裡描述的極端者」。

此外，也有網友議論，Cheap先前在回應其他網友質疑時，也曾留言自稱「我好歹也算個柱吧..你看過柱去打低階鬼嗎？至少也要下弦等級的才值得出手吧」，這番說法也引發網友諷刺「他是騙柱吧」、「笑死，廉價騙柱在那邊蹭，柱平常都嘛在砍雜魚」、「沒有跟柱符合的地方，但是跟獪岳倒是有」、「Cheap是鬼滅看到走火入魔自以為是上弦還是無慘啊，好好笑」。

