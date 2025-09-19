美濃大峽谷開挖4處送驗 結果出爐：全是營建廢棄物

美濃大峽谷開挖4處化驗結果出爐，竟全回填營建廢棄物。（記者李惠洲攝）

2025/09/19 15:40

〔記者黃良傑／高雄報導〕橋頭地檢署指揮保七環保警察、高市警方、環保局開挖市議員朱信強的前助理石麗君美濃農地，採集送驗結果昨出爐，2300多坪開挖4處4至5公尺深，全部為廢鋼筋、廢磚、混凝土及廢電線等營建廢棄物，人贓俱獲，涉違反廢棄物清理法。

環保局日前針對美濃成功段470、470之1兩塊農地開挖，共4處，每處長約6至8公尺，寬約2至3公尺，深挖至少4公尺，稽查人員並採集土方送驗，調查、釐清有無埋藏有害事業廢棄物。

美濃大峽谷案除吉洋段，還有成功段農地遭盜採，回填營建廢棄物，成功段470和470之1農地地主為石麗君，國民黨立委柯志恩會勘美濃大峽谷時，她一度陪在一旁，遭民進黨議員踢爆石女也是大違規盜採案的地主之一。

檢方啟動調查，將承租人王國正羈押禁見，石麗君、夫婿巫清文分別以100萬元和80萬元交保候傳，並限制住居，朝違反廢棄物清理法、組織犯罪條例等罪偵辦。

據了解，環保局開挖證明良土被挖走，還回填各式建築廢棄物，成功鞏固違法證據，關鍵還是專案小組也成功還原了王國正、石麗君的手機對話內容，鎖定另一塊農地地主呂姓男子，再發動搜索，並向法院聲請羈押禁見獲准，不排除案情可能向上繼續發展。

高市環保局日前針對美濃成功段470、470之1兩塊農地開挖，共4處，每處長約6至8公尺，寬約2至3公尺，深挖至少4公尺，稽查人員並採集土方送驗。（記者李惠洲攝）

