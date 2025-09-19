新北機車定檢通知電子化 明年起改用簡訊通知車主

新北市環境保護局明年1月起，機車排氣定期檢驗通知，改以傳送簡訊通知提醒車主定檢時程。（新北市環保局提供）

2025/09/19 14:25

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府環境保護局宣布自2016年1月1日起，機車排氣定期檢驗通知將全面電子化，停止寄發紙本明信片，改以傳送簡訊通知提醒車主定檢時程，既能環保，又能讓民眾不再漏接資訊，民眾只需至「新北市機車定檢簡訊平台」輸入車號和手機號碼，明年起便能在每年定檢期前收到簡訊通知，不怕忘記驗車而挨罰。

環保局指出，截止至今年6月，新北市機車排氣到檢率已達95.64％，在六都排名第一、全國第三，展現多年來透過勾稽查核與多元管道宣導之成效，今年更攜手與網路知名圖文作家「柴語錄」合作，推出機車定檢宣導文宣，並與凱擘有線電視、外送業者Foodpanda、機車強制險業者合作宣導，全面提升市民對機車定檢的重視。

請繼續往下閱讀...

過去新北市每年須耗費大量紙張與人力，寄出約150萬張車輛定檢提醒明信片，如今全面改以簡訊通知，預估每年可減少約15公噸碳排放，相當於種下1500棵樹，有效兼顧效率與環境永續，簡訊通知不僅更即時、便利，也免除民眾因搬家或地址變更，錯失紙本提醒的風險，只要上網動動手指，即可完成設定。

環保局提醒，出廠滿5年的燃油機車（含大型重機），應於行照發照月前後一個月內完成年度排氣檢驗，若逾期未檢，將依《空氣污染防制法》處500元罰鍰，逾期6個月再罰3000元，最重將註銷牌照，今年度新北市已註銷12台逾期未檢機車，呼籲車主依法按時定檢，避免受罰。

環保局補充，新北市電動機車汰舊換新補助持續加碼，最高補助金額達35600元，此外，微型電動二輪車與電動輔助自行車每輛補助4000元，申請至今年12月31日止，詳情可上「新北市機車汰舊換新補助網」或撥打專線（02）2965-1501洽詢。

新北市環保局與圖文作家「柴語錄」合作推出機車定檢宣導文宣。（新北市環保局提供）

新北市電動機車汰舊換新，最高補助金額達35600元。（新北市環保局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法