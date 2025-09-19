09/19 各報重點新聞一覽

中科院與美商安杜里爾（Anduril）等6間國際軍工廠商簽署合約與合作備忘錄（MOU）。（記者方賓照攝）

2025/09/19 06:36

自由時報

國防展簽約6外商 中科院 擴大國際軍工合作

二○二五台北國際航太暨國防工業展登場，中科院院長李世強昨與美商安杜里爾（Anduril）、加拿大商艾爾夏（Airshare，暫譯）、義商美國子公司李奧納多 DRS（Leonardo DRS）、美商宇航環境（AeroVironment）、美商海事戰術系統（MARTAC）及美商諾格（Northrop Grumman）等六間國際廠商代表簽署合約與合作備忘錄（MOU），範疇涵蓋無人載具及遊蕩彈藥、戰車升級、無人機反制與整合指揮系統的合作研發、生產及採購等，為台灣國防自主、國際合作邁出一步。

請繼續往下閱讀...

詳見國防展簽約6外商 中科院 擴大國際軍工合作。

電價審議會今拍板 民生電價微調3%內、產業凍漲

電價審議會今召開，將拍板十月新電價。因台電撥補多次遭立法院擋下，且現行住商電價仍遠低於售電成本，考量累虧仍需處理，台電也力爭合理反映，民生類的住家、小商家各段電價都會調整，估平均漲幅壓低在三％內，而產業電價連四漲後將凍漲。

詳見電價審議會今拍板 民生電價微調3%內、產業凍漲。

涉圖利廠商、侵占三節禮盒 勞發署前北分署長謝宜容 一審判4年半

前勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容，指示部屬幫廠商習翌公司量身訂作採購案，圖利金額四十二萬餘元，另以就業安定基金等預算，購買三節禮盒十二盒據為己用；新北地院合議庭斥責謝女所為損及國家機關、全體公務員形象，審酌偵審認罪、繳回犯罪所得等因素，依貪污治罪條例規定減刑後，以圖利、侵占公有財物共三罪，判處謝宜容四年六月徒刑，褫奪公權三年。

詳見涉圖利廠商、侵占三節禮盒 勞發署前北分署長謝宜容 一審判4年半。

聯合報

下月起民生用電擬調漲3% 影響約1400萬戶住家、小商家

經濟部今天召開電價費率審議會，敲定十月起的電價是否調整，外界原本預期的電價凍漲落空，經濟部爭取民生類的住家、小商家電價適度反映成本微幅漲價，但每月七百度以下用戶每月新增電費壓在百元以內，約一千四百萬戶住宅、小商家都會受影響，平均調幅控制在百分之三以內；至於產業電價連續四次調漲後，這次將凍漲。

詳見下月起民生用電擬調漲3% 影響約1400萬戶住家、小商家。

房市管控不鬆綁 央行總裁楊金龍：合理決定

行政院長卓榮泰先前要銀行對房市資金水龍頭「開大一點」，但中央銀行在昨天的第三季理監事會議決議，房市管控措施維持不變。央行總裁楊金龍表示，行政院長雖要求金融業加大資金供給，但同時提醒必須加上「安全濾網」，做好風險控管，因此不鬆綁是「合理的決定」。

詳見房市管控不鬆綁 央行總裁楊金龍：合理決定。

中國時報

利率連6凍 央行：讓資金適度充裕

美國聯準會（Fed）17日如預期將利率下調1碼，並暗示今年還會再降2次，主席鮑爾形容此為「風險控管式」降息。我國中央銀行18日召開第3季理監事會，也如外界預期利率連6凍，重貼現率維持2%。對於聯準會降息，央行總裁楊金龍認為「有一點勉強」，台灣今年的經濟表現很不錯，目前貨幣政策基調是「適度讓資金充裕」，但仍要看關稅後續、232條款、甚至是對岸供給過剩，必要時會做出因應。

詳見利率連6凍 央行：讓資金適度充裕。

中火全開 中部空品橘色警戒

台灣近日供電緊張，林口、興達電廠有3部大型機組無法發電，讓中火所有燃煤機組火力全開緊急救援，連帶影響台中空品，犧牲台中人「用肺發電」。根據環境部監測，台中18日下午多處監測站亮橘色燈號，不利敏感族群健康。台中市環保局指出，19日細懸浮微粒仍可能達橘色提醒等級，20日起才可望改善至黃色普通等級。

詳見中火全開 中部空品橘色警戒。

電價審議會今召開，住家、小商家各段電價都會調整，估平均漲幅壓低在3％內，產業電價連4漲後將凍漲。（資料照）

前勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容，涉圖利廠商、侵占三節禮盒，新北地院判處謝宜容4年6月徒刑，褫奪公權3年。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法