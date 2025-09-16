為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    左營南門圓環正交化工期、經費遭疑 高市交通局：不同台北公館圓環拆除

    因應台積電進駐高雄楠梓產業園區後，左營南門圓環路型正交化，交通局強調，不同於台北公館圓環拆除。（交通局提供）

    2025/09/16 16:23

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄左營南門路型改善工程引發民眾憂心交通狀況，交通局強調，並非如台北拆除公館圓環，工程僅為配合新台17線開闢，才規劃將圓環正交化為十字路口，並增加單向為三車道，使該路段服務水準可維持在C級，以因應新台17線車流，維持整體交通順暢度。

    交通局表示，左營南門圓環為新台17線銜接既有台17線重要節點，因應台積電開發進駐楠梓產業園區後，新台17線完工，預估將移轉30至50％翠華路的車流，轉移至南門圓環，將南門圓環路段現況尖峰小時交通量850輛，增加至目標年尖峰小時交通量2000輛。

    此外，原本的圓環正交化後，既有圓環空間將另案改造為人行廣場、增加行人遊憩動線。

    交通局指出，此次圓環改造也是國定古蹟左營舊城之「見城計畫」中的一環，圓環路型調整及地景廣場設置等空間改善方案，使南門得以與東門串接，讓過去南門從「孤懸於圓環」的狀態中回歸舊城整體，除可更易於市民遊憩，也同時運用部分空間改造為52格位的戶外汽車停車場，解決當地長期停車問題。

    市府澄清「南門」為國定古蹟，將會完整保留，並藉由圓環拆除後的交通改善，營造更安全、友善的古蹟周邊步行與觀光環境，讓文化資產獲得更佳保存與展示，市府一向重視文化保存，若涉及具歷史價值建物，必將依文化資產保存法嚴格辦理。

    針對南門圓環較台北公館圓環施工期長且經費高的質疑，工務局強調，這是新台17線道路整體改善工程，與台北公館地下道填平工程在工程量體、設計概念都不同，不適合比較。

    南門圓環路型改善工程係配合新台17線南段三期工程，與國定古蹟左營舊城「見城計畫」配合施作，預計取消南門圓環、改設一般十字路口，工項包含道路拓寬、寬頻管道設置、交通號誌設置、新設停車場、人行步道改善與公共空間景觀等，經費向中央爭取「永續提升人行安全計畫」補助，經核定約1.72億元，不同於台北公館圓環僅進行平面化處理。

    配合新台17線開闢，改善左營南門路型兼顧安全及古蹟再生。（交通局提供）

