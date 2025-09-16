台東市建農里蔣公像不拆了！居民戲稱：繼續參加豐年祭

台東市建農里的前總統蔣中正像傳出要拆除，國產署在銅像背後貼上公告，今天大批里民趁會勘到場抗議。（記者劉人瑋攝）

2025/09/16 12:04

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市建農里的2座前總統蔣中正像傳出可能因轉型正義拆除，引起居民反彈，今早50多位里民聚集「保護蔣公」，連隔壁里長也參加，台東市公所表達願主動接手維護，隨即撕下拆除公告。由於此地點為豐年祭聚會場地，族人笑說，繼續讓蔣公參加豐年祭。

國產署依照促轉會要求移除蔣中正塑像，國產署南區分署台東辦公室日前在雕像背後張貼拆除公告，引發居民抱怨聲浪，今早會勘，在里長林金寶與市公所、眾多立委代表到場及警方到場警戒，眾多里民發言保護「蔣公」。

國產署代表原本當場說，會將現場狀況以紙本公文反映給上級及促轉會，得知地方心聲、暫不拆除；但眾人要求「今天就需要有個答覆」，且市公所也表達願接手管理維護，接下來國產署可望將土地移撥台東市公所，蔣公像也將繼續存在於建農里活動中心廣場。

「歷史歸歷史！」里民說，「蔣公功過供後人評判」，但蔣公像對當地卻是重要精神指標，也存在社區凝聚力，怎可因一紙公文就不顧當地居民意願拆除。也有里民聲稱父親是退伍軍人，「是蔣公帶我父親到這塊土地、保護他們，到我們這一代，由我們來保護蔣公」。甚至有人發言「沒有蔣公，你們這些人早就被抓去勞改了」。頓時現場似乎出現反共宣言。

其實內政部早有公告，蔣中正像無明文規定一定要拆，但國產署稱，收到的公文是依促轉會最新規定及開會結果、要求要拆除。立委黃仁助理王春梅怒道「規則隨便開個會就改，促轉會想怎麼處就就怎麼處理、標準任意變，乾脆廢掉算了」，又引起眾多立委助理與民眾憤慨怒斥。

在國產署表達將著手移撥土地給市公所，地上物也由市公所管理後。

里民表示，此處為部落祭儀聚會場地，蔣公像已在此「默默參加豐年祭50年」，未來會讓蔣公繼續陪大家慶祝豐年祭。

台東建農里原為河川石頭地，以往外省老兵到此開發，許多人於此與族人產下第2、3代，因此此處又稱「開發隊」，就今日里民發言，居民因這段歷史對蔣十分推祟，認為目前一切皆拜其所賜。目前二件雕像，一件為原有的50年歷史水泥半身像，另一靠近省道公路的等身銅像則是前市長賴坤城任內改建市區「三角公園」移來此地。

台東市建農里的前總統蔣中正像傳出要拆除，大批里民在會勘現場聚集準備抗議。（記者劉人瑋攝）

台東市建農里的前總統蔣中正像傳出要拆除，國產署代表在今天會勘當場表示不拆了，將把土地及地上物移交市公所管理維護，銅像背後的拆除公文也當場撕下。（記者劉人瑋攝）

